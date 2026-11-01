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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۵۰

کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی ۱۴۰۵ منتشر شد

کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی ۱۴۰۵ منتشر شد

کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی سال ۱۴۰۵ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۵ با رقابت ۵۷ هزار و ۷ نفر در سه نوبت روزهای ۷ و ۸ آبان ماه در ۳۹ حوزه امتحانی در ۳۳ شهر و دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.

کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی سال ۱۴۰۵ امروز ۱۰ آبان در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شده است.

داوطلبان موظف هستند در صورت اعتراض، فرم اعتراض به سوالات را به صورت اینترنتی در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۵ آبان ماه در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی تکمیل کنند. کلید نهایی پس از بررسی اعتراضات به سوالات اعلام خواهد شد.

براساس زمانبندی اجرایی آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۵ کارنامه علمی و دفترچه انتخاب رشته محل در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی هفته دوم آذر منتشر خواهد شد.

کد مطلب 6996382

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