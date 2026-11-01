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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۱۸

غرب اصفهان بارانی شد؛ دما تغییر محسوسی ندارد

غرب اصفهان بارانی شد؛ دما تغییر محسوسی ندارد

اصفهان- کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به بارندگی در نیمه غرب استان، از تداوم ناپایداری‌های جوی تا اواسط هفته جاری خبرداد.

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی پراکنده و خفیف شبانه روز گذشته در نیمه غرب استان، اظهار کرد: میانگین بارش در ایستگاه شهرستان فریدون‌شهر ۳.۳ میلیمتر، چادگان ۲.۴ میلیمتر، اسلام آباد موگویی از توابع پشتکوه دوم فریدونشهر ۱.۴ میلیمتر، خوانسار یک میلیمتر، عسگران، باغبهادران، داران و بویین میاندشت ۲ دهم میلیمتر و مورچه خورت و زرین شهر یک دهم میلیمتر بوده است.

وی به تداوم ناپایداری‌های جوی در سطح استان تا اواسط هفته جاری، روز سه‌شنبه ۱۲ آبان اشاره کرد و افزود: در این مدت، وقوع ناپایداری‌هایی به صورت افزایش ابر، در برخی ساعات وزش باد شدید و تند باد لحظه‌ای و بارش باران پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه بارش باران با گاهی رعدوبرق همراه خواهد بود، خاطرنشان کرد: احتمال بارش برف نیز در ارتفاعات غربی استان وجود دارد.

معتمدی افزود: در مناطق مستعد استان نیز بر اثر وزش باد، خیزش گردوخاک به صورت محلی و موقتی محتمل است.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان، تغییر محسوسی ندارد، گفت: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۱ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین و میاندشت با کمینه دمای چهار درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان خواهند بود.

معتمدی اضافه کرد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۲۹ درجه و در خنک‌ترین ساعات به ۱۴ درجه سلسیوس بالای صفر می رسد.

کد مطلب 6996415

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