غرب اصفهان بارانی شد؛ دما تغییر محسوسی ندارد

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی پراکنده و خفیف شبانه روز گذشته در نیمه غرب استان، اظهار کرد: میانگین بارش در ایستگاه شهرستان فریدون‌شهر ۳.۳ میلیمتر، چادگان ۲.۴ میلیمتر، اسلام آباد موگویی از توابع پشتکوه دوم فریدونشهر ۱.۴ میلیمتر، خوانسار یک میلیمتر، عسگران، باغبهادران، داران و بویین میاندشت ۲ دهم میلیمتر و مورچه خورت و زرین شهر یک دهم میلیمتر بوده است.

وی به تداوم ناپایداری‌های جوی در سطح استان تا اواسط هفته جاری، روز سه‌شنبه ۱۲ آبان اشاره کرد و افزود: در این مدت، وقوع ناپایداری‌هایی به صورت افزایش ابر، در برخی ساعات وزش باد شدید و تند باد لحظه‌ای و بارش باران پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه بارش باران با گاهی رعدوبرق همراه خواهد بود، خاطرنشان کرد: احتمال بارش برف نیز در ارتفاعات غربی استان وجود دارد.

معتمدی افزود: در مناطق مستعد استان نیز بر اثر وزش باد، خیزش گردوخاک به صورت محلی و موقتی محتمل است.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان، تغییر محسوسی ندارد، گفت: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۱ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین و میاندشت با کمینه دمای چهار درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان خواهند بود.

معتمدی اضافه کرد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۲۹ درجه و در خنک‌ترین ساعات به ۱۴ درجه سلسیوس بالای صفر می رسد.