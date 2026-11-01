به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات، روز یکشنبه ابراز امیدواری کرد که درباره جنگ در خاورمیانه گشایش دیپلماتیک حاصل شود.

قرقاش در جریان نشست سالانه گفتگوی منامه در پایتخت بحرین گفت: امیدواریم گشایش دیپلماتیکی حاصل شود؛ ما نمی‌خواهیم شاهد دور دیگری از رویارویی باشیم. با این حال، همان‌طور که در مناسبت‌های گذشته نشان داده‌ایم، برای بدترین سناریو آماده هستیم.

مشاور دیپلماتیک رئیس امارات مدعی شد: اعتماد به ایران متزلزل شده است.باید تردد در تنگه هرمز به وضعیت پیش از ۲۸ فوریه بازگردد.

وی در ادامه گفت که امنیت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به یکدیگر گره خورده است و هر آنچه بر یکی از این کشورها تأثیر بگذارد، امارات را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.