به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، روز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ در همایش هفته جهانی سوختگی که در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، اظهار داشت: سوختگی ترومایی خشن و بی‌رحم است و همه ما باید برای درمان و کاهش آلام آن در کنار یکدیگر گام برداریم. درمان این معضل از آموزش و پیشگیری آغاز می‌شود و با رعایت استانداردها، نظیر استانداردسازی تجهیزات گازسوز و آموزش صحیح در مدارس و دانشگاه‌ها و ارتقای سواد سلامت مردم، می‌توان آمار حوادث و تروما را به‌میزان قابل توجهی کاهش داد.

وی با اشاره به اهمیت فرایند انتقال مصدومان سوختگی افزود: نقش آتش‌نشانی، اورژانس و مراقبت‌های تخصصی داخل آمبولانس در پیش‌آگهی و نتیجه درمان بیماران بسیار تعیین‌کننده است. امروز در مواردی از سوختگی‌های درجه ۳ با وسعت بالا که طبق متون علمی بیش از ۷۰ درصد خطر مرگ‌ومیر دارد، با انتقال، مراقبت، درمان، پرستاری دقیق و پیگیری مراقبت‌های اجتماعی و روان‌شناختی، شاهد بازگشت بیماران به زندگی و جامعه هستیم.

وزیر بهداشت تصریح کرد: سالانه در دنیا حدود ۱۰ میلیون نفر دچار سوختگی می‌شوند و نزدیک به ۱۷۰ هزار نفر جان خود را از دست می‌دهند، اما سوختگی صرفاً محدود به حریق و آتش‌سوزی یا حوادث غیرمترقبه نیست؛ برخی سوختگی‌ها در قالب جنایات بشری رخ می‌دهد. در جنگ تحمیلی ۸ ساله بیش از ۱۰۰ هزار جانباز شیمیایی بر جای ماند که این مصدومیت‌ها دقیقاً نوعی سوختگی شدید ناشی از گاز خردل، عوامل شیمیایی، آتش یا اشعه است و مرتکبان و حامیان غربی آن‌ها باید در پیشگاه خداوند و افکار عمومی پاسخگوی این جنایات باشند.

ظفرقندی با اشاره به نتایج یک مطالعه علمی بلندمدت گفت: در مطالعه‌ای هم‌گروهی (کوهورت) که بر روی ۷ هزار و ۵۰۰ جانباز شیمیایی در مقایسه با ۷ هزار و ۵۰۰ رزمنده هم‌سن با شرایط مشابه انجام دادیم و مقاله آن نیز منتشر شده است، مشخص شد که بروز انواع سرطان‌ها پس از ۱۰ تا ۲۰ سال در مصدومان شیمیایی افزایش معناداری دارد؛ موضوعی که سندی علمی بر مظلومیت مردم ایران و عمق این جنایات است.

وی با یادآوری آسیب‌های روانی ناشی از حوادث سوختگی، به وضعیت کودکان آسیب‌دیده از جمله مصدومان حادثه میناب و وقایع جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: بسیاری از این بیماران علاوه بر جراحات جسمی، دچار اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) شدید و از دست دادن اعضای خانواده می‌شوند. ثبت دقیق این آسیب‌ها و پیگیری حقوقی آن‌ها در مجامع بین‌المللی یک ضرورت است و مقصران نمی‌توانند با فرافکنی و تعویق بررسی‌ها از پاسخگویی به افکار عمومی فرار کنند.

وزیر بهداشت با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کادر اورژانس، پرستاران، جراحان سوختگی، نهادهای مدنی و گروه‌های مددکاری، به وضعیت زیرساخت‌های درمانی کشور اشاره کرد و یادآور شد: در حال حاضر حدود ۱۲۰۰ تخت سوختگی و نزدیک به ۲۰۰ تخت ICU سوختگی در کشور فعال است که پاسخگوی نیازها نبوده و باید با همکاری بخش‌های مختلف به استانداردهای لازم ارتقا یابد. در همین راستا، بیمارستان سوختگی باب‌الحوائج در حوزه دانشگاه علوم پزشکی ایران تا پایان امسال افتتاح خواهد شد و توسعه تخت‌ها در چابهار و سایر نقاط کشور نیز در دست اقدام است.

وی به کاهش یک‌چهارمی موارد فوت ناشی سوختگی در کشور طی دو دهه اخیر اشاره کرد و با تأکید بر اینکه مدیریت تروما و سوختگی نیازمند هماهنگی فرابخشی است، افزود: همان‌طور که کاهش سالانه ۲۰ هزار تلفات تصادفات جاده‌ای و مهار بیماری‌هایی نظیر سرطان، مستلزم ورود جدی سایر دستگاه هاست در موضوع سلامت و پیشگیری از سوختگی نیز شورای عالی سلامت و امنیت غذایی باید هماهنگی میان تمامی دستگاه‌ها را محقق سازد و هر فرد و نهادی که بتواند در جهت خاموش کردن آتش و کاهش رنج‌های انسان‌ها گامی بردارد، نزد خداوند مأجور خواهد بود.