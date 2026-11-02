به گزارش خبرنگار مهر، سید حمیدرضا قافله‌باشی ظهر دوشنبه در مرسم افتتاح اولین پایگاه اورژانس بانوان اظهار کرد: فعالیت در حوزه فوریت‌های پزشکی از مشاغل دشوار و پراسترس است که انجام آن علاوه بر دانش و مهارت تخصصی، به آمادگی جسمانی، آرامش روانی و روحی و انگیزه بالای خدمت‌رسانی نیاز دارد.

وی با بیان اینکه نیروهای اورژانس در سخت‌ترین شرایط برای نجات جان بیماران و مصدومان وارد عمل می‌شوند، افزود: مأموریت این کارکنان تنها به ارائه خدمات درمانی و انجام عملیات احیای قلبی ریوی محدود نمی‌شود، بلکه آن‌ها در بسیاری از مواقع باید ضمن مدیریت شرایط بحرانی، آرامش روانی بیماران و خانواده‌هایشان را نیز تأمین کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین ادامه داد: جابه‌جایی بیماران سنگین‌وزن، افراد دارای معلولیت و مصدومان از ساختمان‌هایی که فاقد آسانسور هستند، بخشی از دشواری‌های روزمره کارکنان اورژانس است؛ نیروهایی که با وجود همه محدودیت‌ها تلاش می‌کنند بیماران را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مراکز درمانی منتقل کنند یا خدمات موردنیاز را در محل حادثه ارائه دهند.

قافله‌باشی با اشاره به مخاطرات و برخوردهای نامناسبی که گاهی کارکنان اورژانس با آن مواجه می‌شوند، تصریح کرد: این نیروها در جریان مأموریت‌های خود بعضاً با توهین، بی‌احترامی و حتی ضرب‌وشتم روبه‌رو می‌شوند و در مواردی به آمبولانس‌های آن‌ها نیز خسارت وارد می‌شود، اما با وجود چنین اتفاقاتی و مشکلات ناشی از کمبود امکانات، روز بعد با انگیزه دوباره در محل خدمت حاضر می‌شوند.

وی با اشاره به دشواری‌های اقتصادی و شرایط معیشتی کارکنان این بخش خاطرنشان کرد: انگیزه اصلی بسیاری از نیروهای اورژانس برای ادامه این مسیر دشوار، باورهای اعتقادی و روحیه خدمت به مردم است و امیدواریم زحمات این مجموعه بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و برکات معنوی این خدمات شامل کارکنان و خانواده‌های آنان شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین همچنین با گرامیداشت یاد کارکنان فقید اورژانس استان، برای درگذشتگان این مجموعه از درگاه خداوند طلب رحمت و مغفرت کرد.

کمبود ۱۰۰ نیروی انسانی و نیاز به احداث ۱۰ پایگاه جدید

قافله‌باشی در ادامه با تشریح نیازهای توسعه‌ای اورژانس قزوین گفت: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، این مجموعه با کمبود حدود ۱۰۰ نیروی انسانی مواجه است و برای بهبود سطح دسترسی مردم به خدمات فوریت‌های پزشکی، ایجاد حداقل ۱۰ پایگاه جدید در نقاط مختلف استان ضرورت دارد.

وی با اشاره به شاخص‌های استاندارد ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی بیان کرد: زمان مطلوب رسیدن نیروهای اورژانس به محل حادثه در مناطق شهری حدود هشت دقیقه و در جاده‌ها نزدیک به ۱۴ دقیقه تعیین شده است، اما در شرایط فعلی زمان رسیدن به بالین بیماران در استان کمی بیشتر از این استانداردهاست.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، یکی از عوامل مؤثر در افزایش زمان پاسخگویی به مأموریت‌ها را جانمایی و پراکندگی نامناسب پایگاه‌های اورژانس دانست و تأکید کرد: توسعه شبکه پایگاه‌ها و توزیع متناسب آن‌ها در سطح استان می‌تواند نقش مؤثری در کاهش زمان رسیدن نیروهای امدادی و ارتقای کیفیت خدمات داشته باشد.

قافله‌باشی همچنین از حمایت‌های سازمان اورژانس کشور و مشارکت خیرین در پیشبرد برنامه‌های این حوزه قدردانی کرد و گفت: بخش قابل توجهی از اقدامات صورت‌گرفته برای توسعه خدمات اورژانس استان با همراهی و پشتیبانی رئیس سازمان اورژانس کشور محقق شده است که لازم می‌دانم از این حمایت‌ها تشکر کنم.

هزینه یک مأموریت هوایی اورژانس به یک میلیارد تومان رسیده است

وی با اشاره به افزایش چشمگیر هزینه‌های عملیاتی اورژانس اظهار کرد: در شرایط کنونی، انجام یک پرواز بالگرد اورژانس برای امدادرسانی و نجات جان یک مصدوم، با احتساب هزینه‌های جدید، ممکن است حدود یک میلیارد تومان هزینه داشته باشد؛ رقمی که در مقایسه با قراردادهای پیشین افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین با بیان اینکه تأمین ناوگان آمبولانس نیز نیازمند اعتبارات سنگین است، افزود: قیمت هر دستگاه آمبولانس مجهز به حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد تومان رسیده و تأمین چنین تجهیزاتی از محل منابع دانشگاه علوم پزشکی یا اعتبارات استانی به‌تنهایی امکان‌پذیر نیست.

قافله‌باشی از پیش‌بینی تأمین ۱۰ دستگاه آمبولانس در قالب تفاهم‌نامه مشترک میان سازمان اورژانس کشور و استانداری خبر داد و گفت: اگرچه این توافق برای تقویت ناوگان امدادی استان انجام شده بود، اما شرایط خاص اقتصادی موجب شده است اجرای آن در مقطع فعلی امکان‌پذیر نباشد.

نخستین پایگاه اورژانس بانوان قزوین راه‌اندازی شد

وی در بخش دیگری از سخنان خود به افتتاح نخستین پایگاه اورژانس بانوان استان اشاره کرد و گفت: با وجود محدودیت‌های مالی، کمبود تجهیزات و مشکلات موجود در نظام سلامت، تلاش و پیگیری همکاران ما در مجموعه اورژانس به راه‌اندازی نخستین پایگاه ویژه بانوان در استان قزوین منجر شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین راه‌اندازی این مجموعه را گامی در جهت تخصصی‌تر شدن خدمات فوریت‌های پزشکی دانست و افزود: فعالیت این پایگاه می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات ارائه‌شده به بانوان، افزایش رضایتمندی و پاسخگویی بهتر به نیازهای این گروه از مراجعه‌کنندگان کمک کند.

قافله‌باشی همچنین از پیش‌بینی فضای آموزشی استاندارد در همین ساختمان خبر داد و اظهار کرد: یکی دیگر از بخش‌های ایجادشده در این مجموعه، پایگاهی برای آموزش و ارتقای توانمندی‌های علمی و عملیاتی کارکنان اورژانس است که با هدف تقویت مهارت‌های تخصصی نیروها راه‌اندازی شده و در ادامه امکان بازدید از بخش‌های مختلف آن فراهم خواهد شد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با بهبود شرایط اقتصادی کشور و افزایش همکاری و همدلی میان دستگاه‌های اجرایی، موانع موجود در مسیر توسعه خدمات عمومی برطرف شود و مجموعه نظام سلامت نیز بتواند خدماتی شایسته و متناسب با شأن مردم ارائه کند.