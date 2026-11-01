به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد ایلالی در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: در یکی از شرکت‌های وابسته به دولت در استان خراسان شمالی شبکه فساد مالی تشکیل شده بود که این شبکه توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در سپاه استان خراسان شمالی شناسایی و منهدم شد و متأسفانه در این باند فساد برخی از مدیران نیز فعالیت و عضویت داشتند.

وی افزود: اتهاماتی نظیر تضییع حقوق بیت‌المال، اختلاس، پول‌شویی و رشا و ارتشا با توجه به ادله‌ای که وجود دارد متوجه متهمان است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی تصریح کرد: در یک کار اطلاعاتی منسجم و نیابتی که به حوزه قضایی استان تهران داده شد، متهمان در روز جاری در استان خراسان شمالی و در حوزه قضایی تهران شناسایی و دستگیر شدند و یک فرایند دادرسی عادلانه و قاطعانه به اتهامات آن‌ها رسیدگی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه شرکت لوله‌گستر اسفراین یکی از شرکت‌های وابسته به دولت است و صد درصد سهام آن دولتی است، گفت: کسانی که در استخدام این شرکت بودند و از حقوق و بیت‌المال حقوق دریافت می‌کردند، مرتکب این جرم شدند.

ایلالی بیان کرد: به عنوان دادستان و مدعی‌العموم و کسی که باید مدافع و پیگیری‌کننده حقوق عامه و بیت‌المال باشد، هشدار می‌دهم به مدیران به‌ویژه مدیران دستگاه‌های دولتی که نظارت‌های خود را و در واقع تکالیفشان در اعمال نظارت بر زیرمجموعه تشدید کنند؛ چراکه یکی از علل تضییع حقوق بیت‌المال، اعمال سهل‌انگاری مدیر مربوطه نسبت به زیرمجموعه خودش به‌ویژه در بخش مالی بوده که در سطح وسیع و گسترده‌ای منجر به تضییع حقوق بیت‌المال شد.