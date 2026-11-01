به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین بهرامی بعدازظهر یکشنبه در آیین رونمایی از نرم‌افزار مجموعه آثار آیت‌الله عبدالله جوادی آملی که در سالن جلسات مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: کتابخانه دیجیتال «کُتُبٌ قَیِّمَةٌ» حاصل همکاری این مرکز با مرکز بین‌المللی نشر اسراست که با استفاده از تازه‌ترین فناوری‌های تولید نرم‌افزارهای علوم اسلامی طراحی و عرضه شده است.

وی با اشاره به گستره محتوایی این مجموعه افزود: این کتابخانه دیجیتال ۱۲۲ عنوان کتاب در ۲۸۴ جلد از آثار علمی و معرفتی آیت‌الله جوادی آملی را دربرمی‌گیرد و امکان مطالعه و پژوهش در موضوعات متنوعی همچون تفسیر قرآن، فلسفه و حکمت، فقه، اصول فقه، اخلاق و دعا، عقاید و معارف اسلامی را برای کاربران فراهم می‌کند.

رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی با بیان اینکه انتشار دیجیتال آثار علمی در شرایط کنونی به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است، تصریح کرد: آثار فاخر علمی اگر متناسب با نیازهای پژوهشی روز و در قالب‌های نوین در دسترس قرار نگیرند، ممکن است نتوانند به‌درستی به مخاطبان خود در داخل و خارج از کشور معرفی شوند و ظرفیت علمی آن‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

بهرامی ادامه داد: با توجه به درخواست‌های مکرر مخاطبان و مجموعه‌های حوزوی برای تولید نسخه دیجیتال آثار این مرجع تقلید، طی چند ماه گذشته با همکاری مرکز بین‌المللی نشر اسرا مقدمات تبدیل این مجموعه گسترده علمی به یک کتابخانه دیجیتال فراهم شد.

وی با اشاره به جایگاه علمی و جامعیت آثار آیت‌الله جوادی آملی گفت: رهبر شهید انقلاب از ایشان به‌عنوان ذخیره الهی یاد کرده‌اند و در مراسم پایان انتشار تفسیر تسنیم نیز بر جایگاه این اثر در جهان تشیع و حوزه‌های علمیه تأکید داشتند.

امکانات پژوهشی تازه در کتابخانه نور فراهم شد

رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی با اشاره به سابقه فعالیت این مجموعه در تولید محصولات دیجیتال علوم اسلامی اظهار کرد: نسخه جدید کتابخانه دیجیتال نور بر پایه نزدیک به چهار دهه تجربه در حوزه عرضه و سازمان‌دهی محتوای اسلامی تولید شده و قابلیت‌های متعددی برای تسهیل مطالعه و تحقیقات علمی در آن پیش‌بینی شده است.

وی قابلیت نمایش و جست‌وجوی درون آثار، مشابه‌یابی متنی و امکان جست‌وجوی آیات قرآن در کتاب‌ها را از جمله امکانات این نرم‌افزار برشمرد و افزود: با استفاده از قابلیت آیات در کتب، پژوهشگر می‌تواند مجموعه مطالب مرتبط با یک آیه را در حوزه‌های مختلف تفسیری، فقهی، فلسفی و عرفانی شناسایی و بررسی کند.

بهرامی خاطرنشان کرد: در این نرم‌افزار امکانات تکمیلی دیگری از جمله بخش قرآن، پژوهش‌نگار، لغت‌نامه و کتاب‌شناسی نیز تعبیه شده است تا کاربران برای انجام فعالیت‌های مطالعاتی و پژوهشی به مجموعه‌ای از ابزارهای مورد نیاز دسترسی داشته باشند.

وی با اشاره به قابلیت اجرای ابری این محصول گفت: یکی از ویژگی‌های مهم نرم‌افزارهای جدید نور، امکان استفاده از محتوای کتابخانه بدون نیاز به نصب کامل اطلاعات روی حافظه رایانه است.

رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی افزود: کاربران می‌توانند تنها پوسته اصلی نرم‌افزار را با حجم اندک روی رایانه خود نصب کنند و سپس نمایش کتاب‌ها، جست‌وجو و سایر امکانات را از طریق اینترنت در اختیار داشته باشند، قابلیتی که موجب کاهش حجم نرم‌افزار نصب‌شده روی دستگاه می‌شود.

جست‌وجوی هوشمند مسیر دسترسی به منابع را تغییر می‌دهد

بهرامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحول شیوه‌های جست‌وجو در محصولات دیجیتال اظهار کرد: در روش‌های متداول، کاربران برای دستیابی به اطلاعات مورد نظر خود باید کلیدواژه مناسب و محدوده جست‌وجو را از پیش مشخص می‌کردند، اما فناوری‌های جدید امکان تعامل با منابع اطلاعاتی از طریق گفت‌وگوی هوشمند را فراهم کرده‌اند.

وی افزود: با استفاده از ابزارهای گفت‌وگوی هوشمند و چت‌بات‌ها، کاربر می‌تواند پرسش خود را با زبان طبیعی و عبارت‌های رایج مطرح کند و دیگر الزامی ندارد برای رسیدن به نتیجه، حتماً اصطلاحات تخصصی یا کلیدواژه‌های دقیق را بشناسد.

رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی با اشاره به تلاش این مرکز برای استفاده از فناوری‌های روز در تولید محصولات پژوهشی، بهره‌گیری از قابلیت‌های نوین در کنار امکانات تخصصی کتابخانه دیجیتال را از ویژگی‌های این مجموعه عنوان کرد.

وی تأکید کرد: در طراحی این نرم‌افزار تلاش شده است ضمن حفظ ظرفیت علمی و محتوایی آثار آیت‌الله جوادی آملی، ابزارهای لازم برای دسترسی آسان‌تر، جست‌وجوی دقیق‌تر و استفاده پژوهشی از این آثار در اختیار مخاطبان قرار گیرد.

بهرامی همچنین با اشاره به جامعیت علمی تفسیر تسنیم اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب درباره این اثر تأکید کرده بودند که حتی اگر بخش‌های تفسیری آن نیز در نظر گرفته نشود، محتوای باقی‌مانده همچنان در حد یک دانشنامه از معارف شیعی است.

وی با بیان اینکه آثار آیت‌الله جوادی آملی تنها به حوزه تفسیر محدود نمی‌شود، افزود: مجموعه تألیفات این استاد برجسته در شاخه‌های مختلف علوم حوزوی از فقه و اصول تا فلسفه و عرفان و همچنین سیره، تاریخ و رجال گسترش یافته و از ظرفیت‌های علمی ارزشمند جهان تشیع و حوزه‌های علمیه به شمار می‌رود.