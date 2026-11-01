ادعای مقام آمریکایی درباره نتانیاهو و کابینه آتی رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوز نیشن، مایک هایکبی سفیر آمریکا در اراضی اشغالی در سخنانی اعلام کرد: نتانیاهو تا زمانی که کابینه جدیدی تشکیل نشود، در سمت نخست‌ وزیری باقی خواهد ماند. این رخ‌داد احتمالا حداقل تا ۴۲ روز دیگر روی نخواهد داد. ممکن است این مدت بسیار طولانی‌تر هم باشد.

سفیر آمریکا در اراضی اشغالی سپس مدعی شد: احتمالا هیچ انتقال قدرت صورت نخواهد گرفت.

کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی پیشتر به نقل از مقام های مطلع اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم تصمیم گرفته است در این مرحله تلاش برای تشکیل کابینه را کنار بگذارد و به سمت برگزاری انتخابات جدید حرکت کند.

این تصمیم نتانیاهو شامل صرف‌نظر کردن از گزینه تشکیل دولت موسوم به «وحدت ملی» و همچنین تشکیل دولت با مشارکت آویگدور لیبرمن و نفتالی بنت نیز می‌شود.

گزارش مذکور تأکید می کند که نتانیاهو این تصمیم را پس از آن اتخاذ کرد که به این نتیجه رسید گادی آیزنکوت با پیوستن به دولت وحدت ملی موافقت نخواهد کرد.