به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور، آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری سال ۱۴۰۵، صبح روز پنجشنبه ۱۴ آبان در ۳۶ شهرستان کشور برگزار خواهد شد.

فرایند برگزاری آزمون از ساعت ۸ صبح آغاز می‌شود و درهای حوزه‌های امتحانی رأس ساعت ۷:۳۰ بسته خواهد شد؛ بنابراین داوطلبان باید پیش از زمان اعلام‌شده در محل حوزه امتحانی خود حضور داشته باشند.

زمان دریافت کارت ورود به جلسه

بر اساس اعلام سازمان سنجش، کارت شرکت در آزمون و برگ راهنمای آن از روز دوشنبه ۱۱ آبان روی درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org قرار می‌گیرد.

داوطلبان می‌توانند با وارد کردن شماره پرونده و اطلاعات شناسنامه‌ای خود، کارت ورود به جلسه را مشاهده و چاپ کنند. همراه داشتن پرینت کارت آزمون و اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکس‌دار برای ورود به جلسه الزامی است.

مهلت رفع نقص کارت آزمون

در صورت وجود مغایرت در اطلاعات شناسنامه‌ای کارت، داوطلبان باید موضوع را از اداره ثبت احوال محل سکونت خود پیگیری کنند؛ چراکه امکان ویرایش این اطلاعات از طریق سازمان سنجش وجود ندارد.

همچنین داوطلبانی که در اطلاعات مربوط به سهمیه، تاریخ فارغ‌التحصیلی و عنوان رشته تحصیلی مغایرت مشاهده می‌کنند، باید حداکثر تا ۱۴ آبان از طریق درگاه سازمان سنجش برای اصلاح اطلاعات اقدام کنند.

داوطلبانی که درباره اطلاعات مربوط به جنسیت، معلولیت و شدت معلولیت، عکس کارت یا ناخوانا بودن شماره داوطلبی اعتراض دارند، باید روز چهارشنبه ۱۳ آبان از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ و ۱۴ تا ۱۷ به واحد رفع نقص مندرج در جدول شماره ۲ اطلاعیه مراجعه کنند.

وسایل ممنوعه در جلسه آزمون

سازمان سنجش تأکید کرده است داوطلبان علاوه بر کارت ورود به جلسه و اصل مدرک شناسایی معتبر، باید چند مداد سیاه نرم و پررنگ، مدادتراش، پاک‌کن و سنجاق یا سوزن همراه داشته باشند.

همراه داشتن کیف، ساک دستی، تلفن همراه، ساعت و دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، بی‌سیم، کتاب، جزوه، ماشین‌حساب، ریموت کنترل و هرگونه یادداشت و وسایل غیرمجاز در جلسه آزمون ممنوع است.

بر اساس این اطلاعیه، همراه داشتن وسایل ارتباطی و تجهیزات الکترونیکی دارای قابلیت ذخیره‌سازی یا تبادل اطلاعات می‌تواند موجب محرومیت از شرکت در آزمون شود.

همچنین خارج کردن پاسخنامه، کارت ورود به جلسه و دفترچه سؤالات از حوزه امتحانی، مخدوش کردن یا پاره کردن پاسخنامه و تأخیر در تحویل مدارک آزمون از مصادیق تخلف و تقلب محسوب می‌شود و با متخلفان مطابق قانون برخورد خواهد شد.

مهلت ثبت اعتراض به فرایند آزمون

سازمان سنجش از داوطلبان خواسته است برای ارزیابی کیفیت حوزه‌های امتحانی، پرسشنامه مربوط را از ۱۴ تا ۲۱ آبان به‌صورت اینترنتی تکمیل کنند.

همچنین داوطلبانی که در فرایند برگزاری آزمون با مشکل مواجه می‌شوند، می‌توانند حداکثر تا ۲۱ آبان درخواست خود را از طریق سامانه پاسخ‌گویی اینترنتی سازمان سنجش به نشانی https://request.sanjesh.org ثبت کنند. درخواست‌های ارسال‌شده پس از این تاریخ قابل بررسی نخواهد بود.