به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد ظهر دوشنبه با تشریح وضعیت جوی استان هرمزگان اظهار کرد: امروز آسمان استان صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود، اما در ساعات بعدازظهر و شب، با افزایش بادهای جنوب‌غربی بر روی دریا و رشد ابر در ارتفاعات و برخی نقاط استان، شرایط برای وقوع ناپایداری‌های جوی فراهم خواهد شد.

وی افزود: در این شرایط، احتمال رگبار پراکنده باران و رعدوبرق، تگرگ و تندباد لحظه‌ای وجود دارد و در برخی مناطق نیز ممکن است گردوغبار و کاهش موقتی کیفیت هوا رخ دهد.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در مناطق مستعد بارش، توصیه کرد: شهروندان از صعود به ارتفاعات و قرار گرفتن در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری کنند.

افزایش تلاطم دریا از بعدازظهر

حمزه‌نژاد در ادامه با اشاره به وضعیت دریایی استان بیان کرد: دریا طی ساعات صبح آرام و برای ترددهای دریایی مساعد خواهد بود، اما از بعدازظهر و در طول شب، با افزایش سرعت بادهای جنوب‌غربی، شرایط دریا متلاطم می‌شود.

وی حداکثر سرعت باد را ۳۶ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا را یک متر اعلام کرد و گفت: با توجه به این شرایط، لازم است تمهیدات ایمنی در بنادر و اسکله‌ها در نظر گرفته شود و از تردد شناورهای سبک و شناورهای صیادی در دریا خودداری شود.

تداوم ناپایداری‌های جوی تا پایان هفته

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان همچنین از تداوم شرایط ناپایدار جوی و دریایی در روزهای آینده خبر داد و افزود: از سه‌شنبه تا پنجشنبه، ضمن تداوم بادهای غربی بر روی دریا، امواج ناپایدار جوی از استان عبور می‌کنند و فعالیت موج بارشی نیز موجب افزایش ناپایداری‌ها خواهد شد.

به گفته وی، در این مدت احتمال وقوع رگبار باران و رعدوبرق در نقاط مختلف استان وجود دارد که این شرایط به‌ویژه در نیمه شرقی هرمزگان نمود بیشتری خواهد داشت.

حمزه‌نژاد در پایان با اشاره به تغییرات دمایی استان خاطرنشان کرد: طی این مدت، نوسان دمایی در حدود ۲ تا ۴ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.