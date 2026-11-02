به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی امینی صبح دوشنبه در گفتگو با رسانه ها با اعلام این خبر اظهار کرد: پرونده تخلف یک واحد مشاور املاک با عناوین گران‌فروشی و عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی در شعبه هیئت ششم رسیدگی به تخلفات صنفی رشت مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی مستندات پرونده و با توجه به ارائه نشدن مدارک معتبر از سوی متهم، تخلفات انتسابی را محرز دانست و علاوه بر صدور حکم در راستای احقاق حق شاکی خصوصی، متصدی این واحد صنفی را به پرداخت ۷ میلیارد و ۲۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان تصریح کرد: همچنین از بابت تخلف عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی، ۴۰ میلیون ریال به میزان محکومیت اضافه شد که بر این اساس، مجموع جریمه تعیین‌شده برای متهم به ۷ میلیارد و ۶۶ میلیون ریال رسید.

امینی خاطرنشان کرد: بازرسان اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت پس از دریافت شکایت شاکی خصوصی، گزارش تخلف این واحد صنفی را تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.