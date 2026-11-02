به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر با نگاهی متفاوت به مسئله فلسطین، به بررسی ابعاد تاریخی، سیاسی و انسانی مناقشه فلسطین و اسرائیل می‌پردازد و مخاطب را با پرسش‌هایی درباره اشغال، هویت ملی، حقوق انسانی و حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین مواجه می‌کند.

رجاء شهاده در این کتاب، از منظر تجربه و نگاه یک نویسنده فلسطینی، به مسئله سرزمین، مقاومت، آوارگی و پایداری هویت فلسطینیان می‌پردازد؛ موضوعاتی که همچنان از مهم‌ترین محورهای مناقشه فلسطین به شمار می‌روند.

عنوان کتاب، پرسشی محوری را پیش روی خواننده قرار می‌دهد: اسرائیل از چه چیزی در فلسطین می‌ترسد؟ از هویت و موجودیت ملتی که با وجود دهه‌ها فشار و آوارگی، همچنان بر حقوق و سرزمین خود تأکید دارد؟

این کتاب در راستای آشنایی بیشتر مخاطبان فارسی‌زبان با روایت‌ها و دیدگاه‌های نویسندگان فلسطینی از سوی نشر نشان منتشر شده است.