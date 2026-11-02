به گزارش خبرگزاری مهر، مکرم نقی‌لو روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست در جریان گشت‌زنی در اراضی جعفرآباد واقع در محدوده حفاظت‌شده چاراویماق، سه شکارچی را هنگام شکار غیرمجاز دستگیر کردند.

وی افزود: در این عملیات لاشه ۲ رأس خرگوش، سه قبضه سلاح شکاری، ۲۰ تیر فشنگ ساچمه‌ای، پنج تیر فشنگ جنگی، یک دستگاه نورافکن و سایر تجهیزات مرتبط با شکار از متخلفان کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست چاراویماق خاطرنشان کرد: متهمان پس از دستگیری برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.