به گزارش خبرنگار مهر، جمشید مسگر ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نشست بررسی مطالعات ژئوتکنیک سایت ۴۵۰ هکتاری نهضت ملی مسکن بوشهر با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان، مدیر آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان، رئیس سازمان مهندسی ساختمان استان، معاون مهندسی و ساخت، رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و کنترل ساختمان، رئیس اداره فنی و امور مهندسان مشاور، مسئول هماهنگی و پیگیری حوزه معاونت املاک و حقوقی این اداره کل و مشاور طرح برگزار شد.

رئیس اداره برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری اداره‌کل راه و شهرسازی استان بوشهر افزود: در این نشست، مشخصات فنی و ژئوتکنیکی خاک محدوده موردنظر، وضعیت زمین از نظر قابلیت احداث سازه و ضرورت بهسازی خاک مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای پیشنهادی برای بهسازی بستر اجرای پروژه‌های ساختمانی ارزیابی شد.

مسگر با اشاره به اهمیت انتخاب روش مناسب بهسازی خاک در ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و تأمین الزامات فنی پروژه‌ها تصریح کرد: پس از بررسی مطالعات و مشخصات فنی خاک، مقرر شد روش‌های پیشنهادی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک به‌صورت تخصصی مورد ارزیابی قرار گیرد و در نهایت، مناسب‌ترین روش از نظر فنی و اقتصادی انتخاب و برای بهره‌برداری در فرآیند طراحی سازه‌های احداثی به سازمان نظام مهندسی ساختمان ابلاغ شود.

وی خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف وضعیت ژئوتکنیکی زمین و انتخاب روش بهینه بهسازی خاک، از الزامات مهم پیش از طراحی و اجرای سازه‌ها در سایت ۴۵۰ هکتاری نهضت ملی مسکن بوشهر است و می‌تواند زمینه‌ساز افزایش ایمنی، پایداری و کیفیت ساخت‌وساز در این محدوده باشد.