حجت‌الاسلام والمسلمین حسین امیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح ظرفیت مساجد فارس در اجرای برنامه‌های هنرواره «خون‌خواهی خورشید» گفت: مساجد از نخستین پایگاه‌های شکل‌گیری تجمع‌های مردمی بودند و با فراهم کردن فضایی امن، زمینه حضور و مشارکت مردم را مهیا کردند؛ روندی که همچنان در نقاط مختلف استان ادامه دارد.

وی با اشاره به برگزاری تجمع‌های مستمر در شیراز افزود: حدود ۲۸۰ مسجد در این شهر به‌صورت مستقل یا با مشارکت چند مسجد، میزبان اجتماعات مردمی هستند؛ برنامه‌هایی که به گفته وی، ظرفیت قابل توجهی برای روایتگری رسانه‌ای از حضور مستمر مردم و آثار فرهنگی و اجتماعی این حرکت دارند.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد فارس با اشاره به گستردگی شبکه مساجد و حسینیه‌های استان گفت: فارس حدود پنج هزار مسجد و حسینیه دارد که نزدیک به نیمی از این ظرفیت، معادل ۲۵۰۰ مرکز، به‌صورت جدی در فعالیت‌های مرتبط مشارکت می‌کنند.

امیدی ادامه داد: این مجموعه‌ها در ۳۷ تا ۳۸ شهرستان و بخش و همچنین ۷۶ نقطه جغرافیایی استان که دارای امام جمعه هستند، فعالیت دارند. در این میان، مساجد برخوردار نیز متناسب با ظرفیت و توان اقتصادی خود، از مراکز کم‌برخوردار پشتیبانی می‌کنند.

وی با تشریح این الگوی حمایتی بیان کرد: در این سازوکار، حدود ۲۵۰۰ مسجد نقش پشتیبان برای ۲۵۰۰ مسجد دیگر را بر عهده دارند تا زمینه تداوم فعالیت‌های فرهنگی و مردمی در مساجد با امکانات محدودتر نیز فراهم شود.

از حضور دانش‌آموزان تا فعالیت‌های قرآنی

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد فارس با اشاره به تنوع فعالیت‌ها در اجتماعات مردمی اظهار کرد: حضور افراد در سنین مختلف، برنامه‌های انقلابی و پرچم‌گردانی در مجاورت مساجد، بخشی از فعالیت‌هایی است که در این اجتماعات دنبال می‌شود.

امیدی با اشاره به نمونه‌هایی از دستاوردهای فردی شرکت‌کنندگان افزود: یکی از حاضران در این تجمع‌ها طی چند ماه موفق به حفظ سه جزء قرآن کریم شده است؛ اتفاقی که بیانگر ظرفیت این فضاها برای تقویت فعالیت‌های دینی و قرآنی است.

وی همچنین به حضور دانش‌آموزان در این برنامه‌ها اشاره کرد و گفت: در بازدید اخیر از مسجد آل‌یاسین، تعدادی از دانش‌آموزان در کنار شرکت در تجمع مردمی، به مطالعه درس‌هایی مانند علوم و ریاضی مشغول بودند؛ نمونه‌ای از همراهی فعالیت‌های روزمره با حضور در این اجتماعات.

نقش روحانیون در استمرار اجتماعات مردمی

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد فارس با تأکید بر نقش روحانیون در سازمان‌دهی این برنامه‌ها بیان کرد: حدود ۱۲۰ روحانی مرتبط با مواکب که خود امام جماعت مساجد هستند، در این فعالیت‌ها حضور دارند و پس از اقامه نماز، زمینه مشارکت مردم را فراهم می‌کنند.

امیدی با یادآوری تعبیر امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه «مسجد سنگر است»، افزود: فعالان مسجدی، روحانیون و دیگر ارکان مساجد تلاش می‌کنند این جایگاه را در عمل حفظ کنند و ظرفیت مساجد را در فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و مردمی به کار بگیرند.

وی با اشاره به نقش هیئت‌ها، مجموعه‌های فرهنگی و نهادهای مردمی در کنار مساجد تأکید کرد: ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد فارس نیز در حد توان برای استمرار این فعالیت‌ها در حوزه خون‌خواهی رهبر شهید و ترویج این فرهنگ تلاش خواهد کرد.

