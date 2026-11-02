به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه کلش ریپورت، پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: به باور من، این جنگ غیرقانونی در خاورمیانه (غرب آسیا) و تنش‌ ها در تنگه هرمز، نشان‌ دهنده بهایی است که اروپا و در واقع تمام جهان، به‌ویژه «جنوب جهانی» باید بپردازد.

نخست وزیر اسپانیا در این خصوص اضافه کرد: در سال جاری، این جنگ به دلیل افزایش قیمت سوخت، ۱۰۰ میلیارد یورو هزینه اضافی بر دوش اروپایی‌ها گذاشته است.

پدرو سانچز در ادامه افزود: اسپانیا از داخل خود اسپانیا اداره می‌شود، نه از واشنگتن؛ و البته نه از تل‌آویو، مسکو یا بوئنوس‌آیرس. این همان مسیری است که اروپا به آن نیاز دارد.