به گزارش خبرنگار مهر، یادمان شهدای گمنام گناوه دوشنبه شب میزبان مردمی قدرشناسی بود که با قلب‌هایی سرشار از عشق به شهدا و آرمان‌های انقلاب اسلامی، در اجتماع شب ۲۴۷ خونخواهی امام شهید امت و حمایت از رهبری و انقلاب حضور یافتند.

این مراسم معنوی و باشکوه در این شب حال و هوایی متفاوت داشت؛ پیکر مطهر ۲ شهید گمنام با استقبال مردم همراه شد و حضور کاروان لاله‌های مادری، فضای این اجتماع را عطرآگین به یاد و نام شهیدان کرد.

دریادلان گناوه‌ای در کنار خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جمعی از مسئولان شهرستان گرد هم آمدند تا بار دیگر نشان دهند یاد شهیدان در قلب مردم این دیار زنده است و گذر زمان، پیوند آنان با آرمان‌های شهدا و انقلاب را کمرنگ نخواهد کرد.

در این اجتماع، برنامه‌های متنوع فرهنگی و حماسی از جمله اجرای سنج و دمام، سرود، نمایش و سخنرانی برگزار شد. مداحی اسلام میرزایی، مداح مطرح کشوری نیز از دیگر بخش‌های این مراسم بود که حال و هوای معنوی ویژه‌ای به برنامه بخشید.

حضور پیکرهای مطهر ۲ شهید گمنام در میان مردم، فرصتی برای تجدید خاطره با مردانی بود که شاید نام و نشانی از آنان در دسترس نباشد، اما راه و آرمانشان در حافظه تاریخی این سرزمین تا ابد ماندگار است و این مردم قدرشناس به خوبی و شایستگی از فرزندان خود که عزت و افتخار امروز را مدیون آنان هستند ،استقبال کردند.



مردم گناوه در پایان این آیین، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، همچون شب های گذشته بر خونخواهی امام شهید امت،مبارزه با استکبار و زورگویان و پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید و با رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند؛ بیعتی دوباره که در جوار یادمان شهدای گمنام و در حضور پیکرهای مطهر دو لاله گمنام، جلوه‌ای از پیوند عمیق مردم این دیار با فرهنگ ایثار و شهادت بود.