https://mehrnews.com/x3dw4N ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۴۹ کد مطلب 6999051 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۴۹ بارش رحمت الهی در شهر زاهدان زاهدان- باران رحمت چند ساعتی بر شهر زاهدان بارید و جلوه این شهر را تغییر داد. دریافت 17 MB کد مطلب 6999051 کپی شد مطالب مرتبط تداوم دلدادگی مردم سیستان وبلوچستان در دفاع از وطن؛ ۲۴۷ شب حضور مداوم حضور اصحاب هنر و رسانه شهر «زاهدان» در بعثت های شبانه برگزاری اختتامیه هشتمین دوره مسابقات قرآنی «باران وحی» در زاهدان حال و هوای خاص گلزار شهدای شهر زاهدان تحویل ۳۳ واحد مسکن استیجاری طرح آشیان به زوجهای جوان سیستان وبلوچستان برچسبها زاهدان بارش باران باران
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