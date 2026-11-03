به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوچه‌ناسار صبح سه‌شنبه در نشست هماهنگی برگزاری مراسم تشییع پیکر شهدای گمنام و برنامه‌های ایام فاطمیه و یوم‌الله ۱۳ آبان، اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، پیکرهای مطهر پنج شهید گمنام هم‌زمان با ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) مهمان مردم شهیدپرور دامغان خواهند بود.

وی با اشاره به زمان و مسیر تشییع این شهدا افزود: این مراسم ساعت ۱۹:۳۰ روز شنبه ۱۶ آبان‌ماه، از آستان مقدس امامزادگان جعفر و محمد (ع) به سمت حسینیه شهدا برگزار خواهد شد.

فرماندار دامغان با تأکید بر جایگاه والای شهدا و ضرورت پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت، بر بسیج ظرفیت‌های شهرستان برای میزبانی شایسته از پیکرهای مطهر این پنج شهید گمنام تأکید کرد.

نوچه‌ناسار همچنین از انجام هماهنگی‌های لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم خبر داد و گفت: اطلاع‌رسانی و فضاسازی محیطی، تأمین نظم و امنیت، پیش‌بینی تمهیدات ترافیکی، خدمات‌رسانی و فراهم‌سازی مقدمات حضور گسترده مردم و خانواده‌های معظم شهدا در دستور کار قرار گرفته است.