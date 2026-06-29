ثبت نام زائران تشییع پیکر رهبر شهید در دامغان آغاز شد

علیرضا نوچه ناسار در گفتگو با خبرنگار مهر، از راه اندازی کارگروه هماهنگی مراسم ایام تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان سمنان به ریاست استاندار و نماینده ولی فقیه در استان و در شهرستان هایی مانند دامغان با محوریت فرمانداری و امام جمعه خبر داد و ابراز کرد: این کارگروه ها دارای کمیته های مختلفی هستند که یکی از آنها اعزام زائران است.

وی با بیان اینکه نام نویسی از داوطلبانی که قصد حضور در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی را دارند از هشتم لغایت یازدهم تیرماه ۱۴۰۵ در دامغان انجام می شود، افزود: ظرفیت اعزام کاروان ها محدود است.

فرماندار دامغان با بیان اینکه حوزه و پایگاه‌های مقاومت بسیج در سطح شهرستان مسئول هماهنگی ثبت نام و اعزام خواهند بود، ابراز کرد: ثبت‌نام خودروهای شخصی نیز حوزه و پایگاه های مقاومت بسیج شهرستان دامغان انجام می پذیرد.

نوچه ناسار با بیان اینکه منطقه هشت تهران پایلوت استان سمنان برای اسکان زائران تعیین شده است، گفت: نیاز است که افراد حتما در زمان نام نویسی استطاعت جسمانی خود را نیز مورد لحاظ قرار دهند.