به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجتبی جلالی‌پور بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با رسانه ها به مناسبت روز دانش‌آموز با اشاره به مأموریت کمیته امداد در زمینه حمایت از استعدادهای نسل نوجوان اظهار کرد: فراهم‌کردن زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان تحت حمایت و ارتقای توانمندی‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی آنان از اولویت‌های این نهاد است.

مدیرکل کمیته امداد گیلان، با بیان اینکه ۱۸ هزار و ۱۳۹ دانش‌آموز در استان گیلان تحت حمایت کمیته امداد قرار دارند، افزود: از این تعداد ۹ هزار و ۴۶۰ نفر دختر و ۸ هزار و ۶۷۹ نفر پسر هستند که علاوه بر کمک‌هزینه تحصیلی، خدمات متنوع آموزشی، فرهنگی و تربیتی دریافت می‌کنند.

وی با تشریح برنامه‌های فرهنگی و تربیتی این نهاد در هفت‌ماهه سال جاری بیان کرد: در این مدت حدود ۱۶۰ دانش‌آموز به اردوهای فرهنگی و تربیتی درون‌استانی اعزام شدند و ۱۷۵ نفر نیز در اردوهای زیارتی، آموزشی و تربیتی برون‌استانی شرکت کردند.

جلالی‌پور با اشاره به برنامه‌های غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان گفت: تابستان امسال حدود ۸۰۰ دانش‌آموز از برنامه‌های متنوع این نهاد با هدف تقویت مهارت‌های فردی، اجتماعی و فرهنگی بهره‌مند شدند.

وی همچنین از مشارکت حدود ۱۵ هزار دانش‌آموز در طرح‌ها، برنامه‌ها و مسابقات قرآنی و معرفتی خبر داد و افزود: تقویت باورهای دینی و ارتقای بینش معنوی نسل نوجوان از محورهای مهم فعالیت‌های فرهنگی کمیته امداد است.

مدیرکل کمیته امداد گیلان با اشاره به شناسایی و حمایت از ۳۹۴ نخبه دانش‌آموز در جامعه مددجویی استان تصریح کرد: از این تعداد ۲۳۶ نفر در حوزه تحصیلی، هفت نفر در زمینه فرهنگی و هنری، ۱۴۳ نفر در عرصه ورزشی، چهار نفر در حوزه قرآنی، دو نفر در زمینه اختراعات و دو نفر در حوزه نوآوری شناسایی شده‌اند.

جلالی‌پور با تشریح دیگر خدمات آموزشی این نهاد اظهار کرد: ارائه خدمات هدایت و مشاوره تحصیلی، حمایت مالی و تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان مستعد مدارس سمپاد و طرح همدل و برگزاری دوره‌های علمی و آموزشی از جمله برنامه‌های کمیته امداد برای ارتقای سطح علمی دانش‌آموزان تحت حمایت است.

وی افزود: اهدای بسته‌ها و اقلام مورد نیاز تحصیلی، حمایت از دانش‌آموزان مستعد برای کسب رتبه‌های برتر در آزمون سراسری از طریق همکاری با مؤسسات تخصصی، آماده‌سازی و پشتیبانی برای موفقیت در مصاحبه‌های پذیرش دانشگاه‌ها و شناسایی دانش‌آموزان مستعد اشتغال و معرفی آنان به مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای را از دیگر برنامه های کمیته امداد امام خمینی(ره) است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گیلان در پایان با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش و پرورش استعدادهای دانش‌آموزان بیان کرد: توسعه خدمات آموزشی، فرهنگی و تربیتی با هدف شکوفایی استعدادها، تقویت خودباوری و فراهم‌کردن فرصت‌های برابر برای رشد و پیشرفت دانش‌آموزان تحت حمایت دنبال می‌شود.