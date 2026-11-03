به گزارش خبرنگار مهر، در پایان معاملات امروز سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵، شاخص کل بورس تهران با افزایش ۱۷۵ هزار و ۱۷۸ واحدی، در سطح ۷ میلیون و ۸۲۴ هزار واحد ایستاد.

این صعود در شرایطی رقم خورد که بازار سهام طی روزهای اخیر تحت تأثیر فشار عرضه و افزایش فروشندگان، روندی نزولی را پشت سر گذاشته و بخش قابل توجهی از ارتفاع خود را از دست داده بود.

شاخص کل هم‌وزن نیز همگام با شاخص اصلی حرکت کرد و با رشد ۳۹ هزار و ۲۸۳ واحدی به محدوده ۴ میلیون و ۲۱۴ هزار واحد رسید.

افزایش هم‌زمان این دو شاخص نشان می‌دهد که بهبود معاملات امروز صرفاً به شرکت‌های بزرگ و نمادهای شاخص‌ساز محدود نمانده و طیف گسترده‌تری از سهم‌ها با افزایش تقاضا و رشد قیمت روبه‌رو شده‌اند.

از نظر حجم و ارزش معاملات نیز بازار روز پرتحرکی را پشت سر گذاشت. در جریان معاملات امروز بورس تهران، ۷۸۰ هزار و ۹۳۸ معامله انجام شد و ارزش دادوستدها به حدود ۲۹.۹ هزار میلیارد تومان رسید.

در میان نمادهای تأثیرگذار بر شاخص کل، فملی، فارس، فولاد، تابان، شپنا، شبندر و شستا نقش قابل توجهی در تغییرات شاخص داشتند.

فرابورس همسو با بورس صعودی شد

در سوی دیگر بازار سرمایه، معاملات فرابورس ایران نیز با غلبه تقاضا و رشد شاخص همراه بود. شاخص کل فرابورس با افزایش یک‌هزار و ۱۶۹ واحدی به سطح ۶۶ هزار و ۷۱۹ واحد رسید.

نمادهای آریا، کگهر، فزر، شرانل، سامان، مارون و ومپنا از جمله نمادهای اثرگذار بر عملکرد شاخص فرابورس در معاملات امروز بودند.

همچنین تعداد معاملات این بازار به ۹۲۲ هزار و ۷۱۶ فقره رسید که نشان‌دهنده تحرک قابل توجه معاملاتی در این بخش از بازار سرمایه است.

تقویت تقاضا پس از چند روز افت

مجموع تحولات بازار سرمایه در معاملات امروز از تغییر فضای معاملاتی و بازگشت نسبی خریداران حکایت دارد. رشد بیش از ۱۷۵ هزار واحدی شاخص کل، افزایش شاخص هم‌وزن و صعود فرابورس در کنار ارزش قابل توجه معاملات، نشان می‌دهد که جریان تقاضا پس از چند روز غلبه عرضه، بار دیگر تقویت شده است.

با این حال، تداوم این روند صعودی به پایداری تقاضا، وضعیت جریان نقدینگی و رفتار معامله‌گران در روزهای آینده بستگی دارد و برای ارزیابی اینکه آیا رشد امروز آغاز یک روند صعودی جدید است یا صرفاً واکنشی کوتاه‌مدت به افت‌های اخیر محسوب می‌شود، باید عملکرد بازار در معاملات آتی را نیز زیر نظر گرفت.