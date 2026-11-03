به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح‌اللهی ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت ایام ۱۳ آبان اظهار کرد: اوج ایستادگی و مقاومت ملت ایران در برابر استبداد جهانی سبب شده است تا شاهد برگزاری سیزده آبان متفاوت و باشکوهی باشیم.

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان، از برگزاری سومین دوره رویداد «شهروند ارزشمند» خبر داد و گفت: این رویداد با هدف تغییر دیدگاه و رویکرد شهروندان نسبت به توجه ویژه به امور و مسائل پیرامون برگزار می‌گردد.

وی افزود: مبنای این رویکرد شامل هر فرد از دوردست‌ترین نقطه در روستا تا سطح شهر خواهد بود تا در راستای ارتقای فرهنگ شهروندی و کمک به هم‌نوع گام برداریم.

فتح‌اللهی به تشریح اهداف این رویداد پرداخت و تشریح کرد: ارتقای فرهنگ شهروندی سبب‌ساز بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان، ارتقای حس ارزشمندی و ایجاد آرامش در جامعه خواهد شد.

وی از شکل‌گیری دبیرخانه این رویداد با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ها خبر داد و گفت: عموم مردم از طریق شماره درگاه مجازی ۰۹۳۹۱۳۱۹۰۱۰ می‌توانند با دبیرخانه این رویداد در ارتباط باشند.

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان بیان کرد: رسانه چشم بینای جامعه و حلقه ارتباطی بین مسئولان و مردم است که با انتقال مسائل و ‌مشکلات در حوزه‌های مختلف نقش موثری جهت بهبود وضعیت شهروندی دارند.

فتح‌اللهی با اشاره به برگزاری جشنواره مطبوعات در راستای رویداد شهروند ارزشمند، تاکید کرد: فارغ از بهره‌گیری از ظرفیت رسانه ملی، سایر رسانه‌ها و مطبوعات از طریق فضای مجازی می‌توانند در راستای اطلاع‌رسانی صحیح موثر باشند.