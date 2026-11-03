پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر از فعالیت متناوب سامانه بارشی و صدور هشدار جوی سطح زرد در استان خبر داد و افزود: زمان شروع این هشدار پنجشنبه چهاردهم و پایان آن دوشنبه هجدهم آبان ماه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزود: وزش بادهای نسبتاً شدید تا بسیار شدید (غالباً جنوب شرقی تا شمال شرقی)، بارش پراکنده باران، گاهی رگبار پراکنده باران، رعدوبرق، وقوع تندبادهای لحظه ای، باد و گردوخاک، در مناطق مستعد با احتمال ریزش تگرگ از مخاطرات این هشدار خواهد بود.

وی منطقه اثر این هشدار را استان بوشهر ( بویژه مناطق شمالی و مرکزی استان) اعلام کرد و افزود: احتمال طغیان رودخانه های فصلی، سیلابی شدن مسیل ها و جاری شدن روان آب، آب گرفتگی معابر در برخی نقاط تحت تأثیر، وقوع صاعقه، وزش باد شدید و احتمال خسارت به سازه های سبک و نیمه سنگین، احتمال خسارت به محصولات کشاورزی و شکستن درختان، در برخی ساعات افزایش ارتفاع موج دریا از اثرات این مخاطره است.

وی اضافه کرد: اجتناب از توقف در مسیر مسیل ها و رودخانه ها، اجتناب از چرای دامها در مناطق مرتفع، عدم توقف در کنار سازه ها و ساختمان های نیمه کاره و درختان فرسوده، مراقبت از محصولات کشاورزی، اجتناب از ترددهای دریایی غیرضروری طی این مدت توصیه می شود.

صدور هشدار دریایی زرد

وی همچنین از وزش متناوب باد نسبتاً شدید تا بسیار شدید، گاهی تندبادهای لحظه ای، در برخی ساعات بارش پراکنده باران، رگبار پراکنده باران و رعدوبرق و صدور هشدار دریایی زرد در استان خبر داد.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر گفت: زمان شروع پنجشنبه ،چهاردهم، و پایان آن دوشنبه هجدهم آبان ماه است.

وی گفت: وزش باد نسبتا شدید تا بسیار شدید ( غالباً با جهت جنوب شرقی تا شمال شرقی)، تندبادهای لحظه ای ( گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت)، افزایش ارتفاع موج دریا ( در برخی ساعات بیش از ۱۸۰ سانتی‌متر)، بارش پراکنده باران، رگبار پراکنده باران و رعدوبرق، در مناطق مستعد با احتمال ریزش تگرگ از مخاطرات این هشدار است.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: منطقه اثر این هشدار سواحل و فراساحل استان بوشهر خواهد بود.

وی یادآور شد: افزایش ارتفاع موج خلیج فارس، اختلال در ترددهای دریایی، خطر غرق‌شدن شناگران در مناطق تحت تأثیر از اثرات این مخاطره است.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: اجتناب از ترددهای دریایی غیر ضروری به‌ویژه تردد شناورهای سبک، صیادی و تفریحی، ممنوعیت شنا، اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی طی این مدت توصیه می شود.