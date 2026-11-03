به گزارش خبرنگار مهر، ایرج عزیزی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: طی یک گشت مشترک نظارتی و با هماهنگی و همکاری اداره‌کل تعزیرات حکومتی، سازمان جهاد کشاورزی و اداره غله شهرستان زاهدان، ۶۱۳ تن گندم در یک انبار در این شهرستان کشف و ضبط شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان گفت: بر اساس بررسی‌های به‌عمل‌آمده، این محموله سنگین به قصد احتکار انبار شده بود عدم اعلام موجودی . به قصد گران‌فروشی که پس از کشف و ضبط، بلافاصله پرونده تخلف تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی و رسیدگی ویژه ارجاع شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان، با تأکید بر خط قرمز این نهاد در حوزه معیشت و آرامش مردم تصریح کرد: به هیچ‌وجه با محتکران ارزاق اساسی مردم، در هر بخش و جایگاهی که باشند، کوتاه نیامده و قاطعانه‌ترین اعمال قانون را خواهیم داشت.

همچنین به‌منظور پیشگیری از ایجاد اخلال در زنجیره تأمین آرد و نان، با دستور مراجع ذی‌صلاح ، گندم‌های مکشوفه بلافاصله به چرخه تولید و توزیع بازگردانده شد تا در اختیار شهروندان قرار گیرد.