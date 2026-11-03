به گزارش خبرنگار مهر، محمد مبین عصر سه‌شنبه در حاشیه شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی استان کرمانشاه، با اشاره به حضور گسترده هنرمندان و فعالان این حوزه اظهار کرد: در این رویداد نزدیک به ۲۰۰ غرفه به عرضه آثار و تولیدات صنایع‌دستی اختصاص یافته و محصولات هنری هنرمندان ۳۰ استان کشور در کنار دست‌ساخته‌های هنرمندان کرمانشاهی در معرض دید و خرید علاقه‌مندان قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه کرمانشاه از پشتوانه تاریخی و فرهنگی قابل توجهی برخوردار است، افزود: این پیشینه در هنرهای بومی و صنایع‌دستی استان نیز نمود دارد و هنرمندان کرمانشاهی در رشته‌هایی مانند گلیم‌بافی، قلم‌زنی، منبت‌کاری و ساخت محصولات با سنگ‌های قیمتی، آثار متنوع و ارزشمندی تولید می‌کنند.

فرماندار کرمانشاه با اشاره به حضور بخش‌های نوآورانه در نمایشگاه عنوان کرد: صنایع‌دستی امروز تنها به شیوه‌های سنتی تولید محدود نیست و ظرفیت‌های دانش‌بنیان و فناوری نیز به این عرصه راه یافته‌اند؛ به‌گونه‌ای که بخشی از محصولات و فعالیت‌های فناورانه مرتبط با این حوزه در نمایشگاه ارائه شده است.

مبین صنایع‌دستی را از زمینه‌های دارای ظرفیت برای ایجاد فرصت‌های شغلی دانست و بیان کرد: این حوزه با سرمایه‌گذاری نسبتاً محدود نیز می‌تواند زمینه اشتغال و کسب درآمد پایدار را فراهم کند؛ ضمن اینکه بسیاری از تولیدات آن در زندگی روزمره مردم نیز کاربرد دارند.

وی استقبال عمومی از نمایشگاه را عاملی مؤثر در پشتیبانی از هنرمندان و تولیدکنندگان دانست و گفت: بازدید مردم از این رویداد، علاوه بر فراهم کردن فرصتی برای آشنایی با هنرها و توانمندی‌های هنرمندان، به رونق بازار فروش محصولات صنایع‌دستی کمک می‌کند.

فرماندار شهرستان کرمانشاه در پایان از شهروندان دعوت کرد با حضور در این نمایشگاه، از غرفه‌های هنرمندان کرمانشاهی و دیگر استان‌های کشور بازدید کنند و با خرید محصولات عرضه‌شده، از تداوم فعالیت هنرمندان و گسترش اشتغال در این بخش حمایت کنند.