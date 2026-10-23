به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال گل‌گهر سیرجان و خیبر خرم‌آباد در هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال امروز جمعه اول آبان از ساعت ۱۶ در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان و با قضاوت میثم حیدری به مصاف هم رفتند که این دیدار با پیروزی یک بر صفر خیبر به پایان رسید.



در این دیدار، علی‌اصغر عاشوری در دقیقه ۴۳ با دریافت کارت قرمز از زمین مسابقه اخراج شد تا شاگردان سیدمهدی رحمتی در گل‌گهر ادامه بازی را با یک بازیکن کمتر دنبال کنند.



در ادامه و در دقیقه ۵۸، امیرحسین فارسی موفق شد تنها گل این مسابقه را برای خیبر به ثمر برساند تا شاگردان فراز کمالوند با همین گل سه امتیاز ارزشمند خارج از خانه را به دست آورند.



با این نتیجه، خیبر خرم‌آباد با کسب سه امتیاز این دیدار، ۱۴ امتیازی شد و به رده هفتم جدول رده‌بندی لیگ برتر صعود کرد. گل‌گهر سیرجان نیز با ۱۳ امتیاز در جایگاه هشتم باقی ماند.