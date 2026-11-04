هوشنگ بهزادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین هشدار هواشناسی استان اظهار کرد: فعالیت این سامانه از اوایل وقت شنبه ۱۶ آبان آغاز می‌شود و تا صبح سه‌شنبه ۱۹ آبان ادامه خواهد داشت.

وی افزود: نوع مخاطرات پیش‌بینی‌شده شامل رگبار باران، بارش برف در مناطق سردسیر و ارتفاعات، مه‌آلودگی، رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی، کاهش محسوس دما و احتمال تگرگ است.

مدیرکل هواشناسی مازندران با بیان اینکه روز شنبه ارتفاعات غربی و مرکزی استان تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند، گفت: آلاشت، بلده، دلیر، رینه، سیاه‌بیشه، کجور و کلاردشت از مناطق در معرض فعالیت این سامانه در روز نخست هستند.

بهزادی ادامه داد: روزهای یکشنبه و دوشنبه، گستره فعالیت سامانه بارشی به تمامی مناطق استان، به‌ویژه نواحی ساحلی و دامنه‌ها گسترش می‌یابد و شهرها و مناطق مختلفی از جمله ساری، بهشهر، آمل، بابل، بابلسر، قائم‌شهر، نکا، نور، نوشهر، چالوس، رامسر، تنکابن، محمودآباد، فریدون‌کنار، سوادکوه، جویبار، کلاردشت و کیاسر را دربرمی‌گیرد.

وی درباره پیامدهای احتمالی این سامانه هشدار داد و تصریح کرد: آب‌گرفتگی معابر و زیرگذرها، طغیان رودخانه‌ها و مسیل‌ها، کاهش دید افقی، لغزندگی و اختلال در تردد جاده‌ای، رانش زمین و ریزش سنگ در محورهای کوهستانی از جمله مخاطرات پیش‌بینی‌شده است.

مدیرکل هواشناسی مازندران همچنین احتمال خسارت به سازه‌های سست و کم‌مقاوم، سقوط درختان کهنسال، آسیب به محصولات کشاورزی و وقوع صاعقه را از دیگر پیامدهای فعالیت این سامانه برشمرد.

بهزادی با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی شهروندان خاطرنشان کرد: مردم از اسکان و توقف در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و در مدت فعالیت سامانه از انجام فعالیت‌های گردشگری، کوهنوردی و سفرهای غیرضروری بپرهیزند.

وی افزود: رانندگان در صورت ضرورت سفر به محورهای کوهستانی، ضمن رعایت احتیاط، تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

مدیرکل هواشناسی مازندران در پایان بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، راهداری، شهرداری‌ها، جمعیت هلال‌احمر، پلیس راه و شرکت‌های خدمات‌رسان آب، برق، گاز و مخابرات برای مقابله با پیامدهای احتمالی این سامانه تأکید کرد.