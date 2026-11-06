به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی کیانمهر ظهر امروز جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های پیشگیرانه و مقابله با سرقت، مأموران انتظامی شناسایی و دستگیری سارقان را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات پلیسی، سه سارق حرفه‌ای مشاعات ساختمانی را شناسایی و دستگیر کردند که در زمان دستگیری، مقادیری میلگرد و سیم برق نیز از آنان کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خرم‌آباد تصریح کرد: در بررسی‌های انجام‌شده، ۹ فقره سرقت از ساختمان‌های نیمه‌کاره به این افراد منتسب شد.

کیانمهر با اشاره به تشکیل پرونده برای متهمان و معرفی آنان به مراجع قضایی، از شهروندان خواست ضمن رعایت توصیه‌های پیشگیرانه و مراقبت از اموال خود، هرگونه موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.