به گزارش خبرگزاری مهر، حمید نیکدل، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان کاغذ و مقوای تهران در آخرین وضعیت بازار کاغذ گفت: با وجود مشکلات موجود در مسیر واردات، کمبود کالا در بازار نداریم.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان کاغذ و مقوای تهران با اشاره به دشواری واردات در بازار کاغذ و مقوا گفت: با وجود مشکلات موجود در مسیر واردات، کمبود کالا در بازار نداریم.

بر اساس اعلام اتاق اصناف تهران، نیکدل در ارتباط با مسیرهای جدید واردات کاغذ بیان کرد: اخیرا واردات کاغذ علاوه بر روسیه، از کشورهای پاکستان و افغانستان نیز تسهیل شده است.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان کاغذ و مقوای تهران همچنین از افزایش چشمگیر هزینه‌های حمل‌ونقل خبر داد و اعلام کرد: هزینه حمل از ۲ هزار یورو به ۱۶ هزار یورو رسیده است.