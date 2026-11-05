به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب صبح پنجشنبه در انجام ماموریت پلیسی در دامغان، اظهار کرد: محیط بان های منطقه با همراهی نیروهای انتظامی موفق به کشف شکار شدند.

وی ادامه داد: مأموران انتظامی پاسگاه مهماندوست دامغان در راستای مقابله با جرائم علیه محیط زیست و حفاظت از حیات وحش، با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی موفق به شناسایی و دستگیری دو شکارچی غیرمجاز شدند.

فرمانده انتظامی دامغان افزود: مأموران پس از شناسایی متهمان و بازرسی از منزل آن‌ها، دو قبضه سلاح شکاری غیرمجاز و ۱۰ کیلوگرم گوشت شکار کشف کردند.

عرب با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضایی تأکید کرد: حفاظت از سرمایه‌های طبیعی و حیات وحش مسئولیتی همگانی است و پلیس با هرگونه اقدام مجرمانه در این حوزه برابر قانون برخورد خواهد کرد.