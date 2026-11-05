به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، با اشاره به اهمیت همه حوزه‌های تحت نظارت سازمان غذا و دارو اظهار کرد: علاوه بر دارو و تجهیزات پزشکی، حوزه‌های غذا، آرایشی و بهداشتی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و مدیریت این بخش‌ها در شرایط خاص کشور، نیازمند هماهنگی و همکاری مستمر میان سازمان و دانشگاه‌های علوم پزشکی است.

وی با اشاره به نقش مؤثر دانشگاه‌های علوم پزشکی، به‌ویژه دانشگاه‌های مناطق مرزی، در روزهای جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان گفت: در آن مقاطع، دانشگاه‌ها در زمینه تأمین و ترخیص کالاهای اساسی و سلامت‌محور از گمرکات نقش مهمی ایفا کردند و با تسریع در انجام فرآیندها، مانع از معطلی و آسیب‌دیدن محموله‌ها شدند. این تجربه نشان داد که هماهنگی و آمادگی مجموعه‌های اجرایی تا چه اندازه در مدیریت شرایط بحرانی اهمیت دارد.

پیرصالحی با اشاره به شرایط دشوار ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های حمل‌ونقل و مبادلات بین‌المللی افزود: با وجود فشارهای گسترده و محدودیت‌های موجود، تأمین کالاهای اساسی ادامه یافت و اقلام مورد نیاز در دسترس مردم قرار داشت؛ هرچند افزایش نرخ ارز بر قیمت برخی کالاها تأثیر گذاشت. مدیریت این شرایط حاصل تلاش مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف کشور بوده است.

وی با بیان اینکه گستردگی اقلام سلامت‌محور، مدیریت زنجیره تأمین را به فرآیندی پیچیده تبدیل کرده است، اظهار کرد: در حوزه دارو بیش از ۱۷ هزار IRC و در حوزه تجهیزات پزشکی و اقلام مصرفی بیش از ۵۵ هزار IRC وجود دارد که تأمین و مدیریت آن‌ها از مسیر واردات و تولید داخل، نیازمند برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی مستمر است.

رئیس سازمان غذا و دارو همچنین با اشاره به وضعیت تأمین واکسن‌های مورد نیاز برنامه ملی واکسیناسیون گفت: در گذشته مدیریت ذخایر واکسن بیشتر بر مبنای تأمین ماهانه انجام می‌شد، اما اکنون واکسن‌های مورد نیاز برنامه ملی واکسیناسیون در دسترس قرار دارند و برای برخی اقلام نیز ذخایری تا حدود دو سال و نیم پیش‌بینی شده است. این موضوع بیانگر اهمیت برنامه‌ریزی بلندمدت و تقویت ذخایر راهبردی در حوزه سلامت است.

پیرصالحی با تأکید بر ضرورت تداوم خدمات سلامت در شرایط بحرانی تصریح کرد: در روزهای جنگ نیز بیمارستان‌ها، ناوگان آمبولانس، کارخانه‌های داروسازی و انبارهای شرکت‌های پخش به فعالیت خود ادامه دادند و تلاش شد خدمت‌رسانی به مردم متوقف نشود. حفظ پایداری این زنجیره، مستلزم آمادگی همه اجزای نظام سلامت و پشتیبانی مستمر از بخش‌های تأمین، تولید و توزیع است.

وی تأمین منابع مالی و نقدینگی را از الزامات اصلی استمرار فعالیت زنجیره تأمین سلامت دانست و گفت: پزشک بدون دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی امکان ارائه خدمات درمانی مناسب را ندارد؛ بنابراین تأمین منابع مالی مورد نیاز این حوزه باید در اولویت قرار گیرد تا تولید، واردات و توزیع اقلام سلامت‌محور با اختلال مواجه نشود.

رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر ضرورت همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی در مدیریت شرایط موجود تصریح کرد: تجویز و مصرف منطقی دارو، مدیریت منابع و برنامه‌ریزی برای حفظ ذخایر راهبردی از جمله اقداماتی است که دانشگاه‌ها باید با جدیت دنبال کنند.

پیرصالحی خاطرنشان کرد: ذخایر راهبردی دانشگاه‌ها باید متناسب با نیازهای واقعی و به‌ صورت مدیریت‌شده تأمین شود؛ به‌گونه‌ای که ضمن حفظ آمادگی برای پاسخگویی به نیازهای ضروری، از انباشت غیرضروری اقلام و حبس منابع مالی و دارویی نیز جلوگیری شود.

رئیس سازمان غذا و دارو در پایان بر ضرورت هم‌افزایی و همکاری سازمان، دانشگاه‌های علوم پزشکی و مجموعه‌های تأمین و تولید دارو برای عبور از شرایط دشوار تأمین دارو و استمرار خدمات سلامت به مردم تأکید کرد.