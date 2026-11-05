به گزارش خبرنگار مهر، همایش گرامیداشت روز ملی مازندران صبح پنجشنبه به مناسبت ۱۴ آبان، سالروز قیام علویان طبرستان و تأسیس نخستین حکومت شیعی ایران، با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، علما و مردم در روستای صالحان نوشهر برگزار شد.

شاهرخ جهانشاهی فرماندار نوشهر در همایش گرامیداشت روز ملی مازندران در روستای صالحان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم و امام راحل، برای مقام معظم رهبری آرزوی سلامتی و طول عمر باعزت کرد.

فرماندار نوشهر با اشاره به اهمیت ۱۴ آبان و هفته مازندران افزود: این مناسبت فرصتی ارزشمند برای بازخوانی باورها، آیین‌ها و اعتقادات مردمان این سرزمین و معرفی پیشینه تاریخی و مذهبی استان است.

جهانشاهی با اشاره به جایگاه تاریخی صالحان در شکل‌گیری حکومت علویان طبرستان تصریح کرد: این منطقه از جمله کانون‌های مهم شکل‌گیری فرهنگ تشیع در مازندران بوده و باید از این پشتوانه اعتقادی و تاریخی برای تقویت هویت اجتماعی و پیشرفت مناطق مختلف استان بهره گرفت.

وی فرهنگ کار و تلاش را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های برخاسته از فرهنگ شیعی دانست و گفت: مردمان این منطقه با وجود شرایط دشوار طبیعی، توانسته‌اند با تلاش و پشتکار در حوزه‌های کشاورزی و دامپروری اقدامات ارزشمندی انجام دهند و از ظرفیت‌های طبیعی و بومی برای تأمین معاش و توسعه زندگی خود استفاده کنند.

فرماندار نوشهر با بیان اینکه ظرفیت‌های منطقه به کشاورزی و دامپروری محدود نمی‌شود، افزود: حوزه گردشگری نیز از زمینه‌های مهم توسعه این منطقه است که برای بهره‌برداری مناسب از آن باید برنامه‌ریزی بیشتری انجام شود.

جهانشاهی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و فشارهای ناشی از تحریم‌ها اظهار کرد: کارآمدی دستگاه‌های اجرایی در نهایت با میزان خدماتی سنجیده می‌شود که به مردم ارائه می‌کنند. در شرایطی که دشمن با تحریم‌های اقتصادی و فشارهای مختلف به دنبال ایجاد مشکل در کشور است، مسئولان باید تمام توان خود را برای خدمت‌رسانی و رسیدگی به مطالبات مردم به کار گیرند.

وی اشتغال، معیشت و تولید را از اولویت‌های دولت چهاردهم برشمرد و گفت: سیاست‌های دولت با محوریت بهبود وضعیت اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت تولید دنبال می‌شود و در سطح شهرستان نیز تلاش داریم با استفاده از ظرفیت‌های موجود، زمینه رونق فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال پایدار را فراهم کنیم.

فرماندار نوشهر با اشاره به برنامه‌های در دست اجرا برای توسعه مناطق روستایی و بخش کجور اظهار کرد: در حوزه دامپروری و ایجاد زیرساخت‌های تولیدی، اقدامات و پیگیری‌هایی انجام شده است و در همین راستا با توجه به دستور استاندار مازندران، فعال‌سازی شهرک دامپروری منطقه در دستور کار قرار گرفته است.

جهانشاهی ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های استانی و شهرستانی، موانع موجود برطرف و زمینه فعالیت این شهرک فراهم شود تا از ظرفیت دامپروری منطقه برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی استفاده شود.

وی همچنین به اقدامات عمرانی در منطقه اشاره کرد و گفت: در حوزه راه‌سازی و بهسازی مسیرهای روستایی، سال گذشته حدود پنج کیلومتر عملیات آسفالت انجام شد و برای سال جاری نیز اجرای هشت کیلومتر آسفالت پیش‌بینی شده است تا روند بهسازی راه‌ها ادامه پیدا کند.

فرماندار نوشهر با تأکید بر اهمیت تأمین آب و تقویت زیرساخت‌های خدماتی افزود: در این بخش نیز اقدامات مناسبی انجام شده و تلاش داریم با استفاده از ظرفیت مشارکت‌های مردمی و کمک خیران، پروژه‌های مورد نیاز منطقه، به‌ویژه در روستای صالحان، با سرعت بیشتری دنبال شود.

جهانشاهی همچنین احداث نیروگاه خورشیدی در منطقه را از اقدامات انجام‌شده برشمرد و گفت: این طرح در مدت کمتر از ۹ ماه و با پیگیری استاندار مازندران به نتیجه رسیده است و نمونه‌ای از ظرفیت همکاری و پیگیری برای اجرای پروژه‌های زیرساختی در مناطق روستایی به شمار می‌رود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت ارتقای ایمنی جاده‌های روستایی اشاره کرد و افزود: متأسفانه در هفته گذشته شاهد جان‌باختن شش نفر از مردم منطقه در حوادث جاده‌ای بودیم که این اتفاق بار دیگر ضرورت توجه جدی به ایمنی محورهای مواصلاتی را نشان می‌دهد.

فرماندار نوشهر ادامه داد: یکی از دغدغه‌های مهم مطرح‌شده در نشست اخیر با استاندار مازندران، وضعیت محورهای روستایی و راه‌های فرعی پرتردد بود. مسیرهای این منطقه به‌ویژه در روزهای پایانی هفته با حجم قابل توجهی از تردد مواجه هستند و لازم است برای ایمن‌سازی، بهسازی و تقویت زیرساخت‌های جاده‌ای آن‌ها اقدامات جدی‌تری انجام شود.

جهانشاهی با تأکید بر ضرورت توجه به مطالبات مردم منطقه خاطرنشان کرد: توسعه متوازن مناطق روستایی نیازمند همراهی دستگاه‌های اجرایی، استفاده از ظرفیت‌های استانی و شهرستانی و مشارکت مردم و خیران است تا بتوان در کنار حفظ هویت تاریخی و فرهنگی، شرایط مناسب‌تری برای زندگی و فعالیت اقتصادی ساکنان این مناطق فراهم کرد.

وی در پایان تأکید کرد: گرامیداشت روز ملی مازندران نباید تنها به برگزاری مراسم و برنامه‌های مناسبتی محدود شود، بلکه باید این مناسبت را فرصتی برای شناخت بهتر تاریخ و تمدن استان و حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دهیم؛ چراکه پاسداشت هویت تاریخی زمانی اثرگذار خواهد بود که با خدمت‌رسانی به مردم، تقویت تولید، ایجاد اشتغال و رفع مشکلات مناطق مختلف همراه شود.