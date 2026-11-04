به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر استان یزد، محمد عشقی اظهار کرد: پس از اعلام وقوع این حادثه، نجاتگران پایگاه امداد و نجات بین‌شهری خرانق بلافاصله با آمبولانس و خودروی نجات به محل اعزام شدند.

وی با بیان اینکه این حادثه سه نفر حادثه‌دیده داشت، افزود: دو نفر از سرنشینان مصدوم شدند و نجاتگران پس از ارزیابی وضعیت آن‌ها، اقدامات لازم برای ایمن‌سازی صحنه و جاده، رهاسازی سرنشین خودرو و کمک‌های اولیه درمانی را انجام دادند.

عشقی ادامه داد: نجاتگران در انتقال مصدومان به عوامل اورژانس همکاری کردند و مصدومان با بالگرد اورژانس به بیمارستان شهید رهنمون یزد اعزام شدند.

وی با تأکید بر رعایت سرعت مطمئنه و قوانین راهنمایی و رانندگی، استراحت کافی رانندگان در مسیرهای بین‌شهری را از عوامل مؤثر در کاهش حوادث دانست و یادآور شد: شهروندان در صورت بروز حادثه یا نیاز به امدادرسانی می‌توانند به‌صورت شبانه‌روزی با شماره ۱۱۲ ندای امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.