هادی سینایی‌پورفرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به استقبال و درخواست علاقه‌مندان، فرصت ارسال ایده‌ها در رویداد ایده‌کاپ «شهر مثبت ۶۵» تا ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ تمدید شده است.

وی با بیان اینکه این رویداد با هدف شناسایی و حمایت از ایده‌های نوآورانه شهروندان در حوزه سالمندی و مدیریت شهری برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: محورهای این رویداد، مبلمان و تجهیزات شهری، حمل‌ونقل شهری، فناوری و شهر هوشمند، مشارکت اجتماعی و ارتباط بین‌نسلی است.

رئیس اداره امور اجتماعی شهرداری اصفهان با دعوت از شهروندان، متخصصان و صاحبان ایده برای مشارکت در این رویداد، تصریح کرد: علاقه‌مندان می‌توانند تا پایان مهلت اعلام‌شده، ایده‌های خود را از طریق سامانه app.isfahan.ir ثبت کرده و از جوایز ارزنده آن شامل ۱۰ ایده برتر فردی تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال و سه ایده برتر گروهی تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال استفاده کنند.