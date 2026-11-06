به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسینعلی شیخ صبح جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره گروگانگیری با هدف اخاذی در شهرستان سیب و سوران، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی سیب و سوران افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی، بهره‌گیری از روش‌های نوین کشف جرم و استفاده از ظرفیت ریش‌سفیدان و معتمدان محلی، موفق شدند در کمتر از یک هفته فرد گروگان‌گرفته‌شده را به سلامت آزاد کرده و به آغوش خانواده بازگردانند.

وی با بیان اینکه تلاش برای شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این گروگانگیری ادامه دارد، تأکید کرد: اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی پلیس تا شناسایی و دستگیری متهمان و تکمیل پرونده با جدیت دنبال خواهد شد.