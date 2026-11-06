به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالحمید امانت بهبهانی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به سالروز تأسیس شوراهای حل اختلاف بیان کرد: در سال گذشته و ۶ ماهه نخست امسال، نزدیک به ۵۰ هزار پرونده پیش از ورود به دستگاه قضایی با همت بزرگان، سران عشایر، مصلحان اجتماعی و اعضای شوراهای حل اختلاف در استان خوزستان مورد رسیدگی قرار گرفت و مسیر صلح و سازش را طی کرد.

رئیس شورای حل اختلاف استان خوزستان افزود: فلسفه تأسیس شوراهای حل اختلاف، تقویت یکی از دو بال اساسی دستگاه قضایی، یعنی توسعه فرهنگ صلح، سازش، عفو و گذشت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی مردم در حل‌وفصل اختلافات است و شوراهای حل اختلاف تجلی عینی مشارکت مردم در تحقق عدالت هستند.

وی اظهار کرد: مردم خوزستان از دیرباز و در امتداد سنت‌های اصیل نیاکان خود از پیشگامان فرهنگ اصلاح ذات‌البین، عفو و گذشت بوده‌اند و سیاه‌چادرهای بختیاری و مضیف‌های عشایر عرب در طول تاریخ کانون گفتگو، ریش‌سفیدی و رفع کدورت‌ها بوده‌اند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین امانت بهبهانی تصریح کرد: در چهار سال گذشته، شمار یاران و همیاران صلح استان به حدود دو هزار نفر افزایش یافته است و این امر بیانگر عزم جدی مجموعه شورای حل اختلاف برای گسترش مشارکت اجتماعی و بهره‌گیری از توان بزرگان در مسیر اصلاح ذات‌البین است.