به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسن مهبودی در خطبه‌های نماز جمعه کازرون، با سفارش نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و انجام واجبات و ترک محرمات گفت: تقوا انسان را به سرمنزل مقصود می‌رساند.

وی با اشاره به آثار منفی عجب و خودپسندی افزود: عجب از صفات ناپسندی است که در روایات مورد نکوهش قرار گرفته و موجب تسلط شیطان بر انسان می‌شود.

امام جمعه کازرون با بیان اینکه انسان به‌طور فطری زیبایی را دوست دارد، گفت: شیطان و هوای نفس از این ویژگی سوءاستفاده می‌کنند و زشتی‌ها را در نظر انسان زیبا جلوه می‌دهند.

مهبودی با اشاره به روایات دینی درباره اهمیت پذیرش عیب‌ها بیان کرد: بهترین دوست انسان کسی است که عیب‌هایش را به او هدیه دهد؛ بنابراین نباید اعمال خود را بزرگ بشماریم و گرفتار غرور و خودپسندی شویم.

وی با نقل روایتی از گفتگوی خداوند با حضرت داوود (ع) درباره ضرورت پرهیز نیکوکاران از غرور و امید گناهکاران به رحمت الهی تصریح کرد: انسان باید از خداوند بخواهد با فضل خود با او رفتار کند، چراکه اگر حسابرسی بر مبنای عدالت محض باشد، هیچ‌کس از عهده آن برنمی‌آید.

امام جمعه کازرون همچنین حفظ آبروی دیگران را از مصادیق تقوا دانست و تأکید کرد: آبروی مؤمن حرمت دارد و هتک حرمت و بی‌احترامی به آن از گناهان بزرگ است.

تغییر معادلات بازدارندگی در برابر تهدیدهای دشمن

مهبودی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دیدار فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با مقام معظم رهبری گفت: بر اساس تأکیدات رهبر انقلاب، هرگونه تهدید علیه کشور باید با پاسخی فوری، مؤثر و فراتر از مرزهای جغرافیایی مواجه شود و منشأ تهدید نیز هدف پاسخ قرار گیرد.

وی افزود: موضع‌گیری قاطع نظامی، بازدارندگی ایجاد می‌کند و دشمن باید بداند که آزموده را آزمودن خطاست.

امام جمعه کازرون با اشاره به پیام بازدارنده توان نظامی کشور گفت: اگر زیرساخت‌های اقتصادی، مالی و سایبری و اعتبار بین‌المللی ایران از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی هدف قرار گیرد، زیرساخت‌های آنان نیز در معرض حمله نیروهای نظامی کشور قرار خواهد گرفت.

مهبودی خاطرنشان کرد: در جنگ تحمیلی سوم، تدابیر مقام معظم رهبری اعتبار آمریکا و رژیم صهیونیستی را در هم شکست.

حضور مردم در تجمعات شبانه و مراسم تشییع شهید گمنام

وی با قدردانی از حضور مردم در تجمعات شبانه، بر ضرورت تداوم مشارکت مردمی تأکید کرد و گفت: خواسته مؤکد مقام معظم رهبری، حضور فعال مردم در این تجمعات است.

امام جمعه کازرون همچنین با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه، بر ضرورت پاسداشت این مناسبت و برگزاری باشکوه مراسم عزاداری تأکید کرد.

مهبودی با دعوت از مردم برای حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر شهید گمنام در کازرون بیان کرد: بخش‌های چهارگانه شهرستان در ایام فاطمیه میزبان شهید گمنام خواهند بود و حضور پرشور مردم در مراسم تشییع شهدا، کمر فتنه و فتنه‌گران را خواهد شکست.

وی با اشاره به پیام حضور پیکرهای مطهر شهدای گمنام در میان مردم گفت: این حضور یادآور آن است که اگر تمام دنیا در برابر ملت‌ها متحد شوند، می‌توان با سلاح ایمان و فریاد الله‌اکبر بر سلاح‌های مادی دشمن پیروز شد.

