حجت جباری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال جاری، دو مورد آتش‌سوزی به مساحت ۱۰.۴ هکتار در مناطق چهارگانه استان ثبت شده است؛ این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، پنج مورد آتش‌سوزی به مساحت ۱۵۷ هکتار رخ داده بود.

وی افزود: مقایسه آمار دو دوره نشان می‌دهد سطح اراضی دچار حریق با کاهش ۹۳.۳ درصدی و تعداد موارد آتش‌سوزی نیز از پنج مورد به دو مورد رسیده است.

جباری با اشاره به بارندگی‌های مطلوب سال جاری و افزایش پوشش گیاهی در عرصه‌های طبیعی اظهار کرد: با وجود افزایش پوشش گیاهی و احتمال بروز آتش‌سوزی در مناطق طبیعی، مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه، افزایش گشت و کنترل، پایش مستمر مناطق و تقویت امکانات اطفای حریق در دستور کار این اداره کل قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: حفاظت از عرصه‌های طبیعی و مناطق تحت مدیریت نیازمند مشارکت جوامع محلی، تشکل‌های زیست‌محیطی و همکاری دستگاه‌های مسئول است و این اقدامات با هدف کاهش خسارات ناشی از حریق و صیانت از سرمایه‌های طبیعی استان ادامه خواهد داشت.

تقویت تجهیزات و تشکیل تیم واکنش سریع برای مقابله با حریق

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از اجرای مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه، تجهیزاتی و عملیاتی برای افزایش آمادگی مقابله با آتش‌سوزی در مناطق تحت مدیریت این اداره کل خبر داد و گفت: با توجه به بارندگی‌های مطلوب سال جاری و افزایش پوشش گیاهی در عرصه‌های طبیعی، برنامه‌ریزی برای پیشگیری از حریق و حفاظت از مناطق حساس استان با جدیت دنبال شده است.

وی افزود: به‌روزرسانی برنامه جامع مدیریت حریق، شناسایی نقاط مستعد آتش‌سوزی، تشکیل تیم واکنش سریع، هماهنگی برای به‌کارگیری آتش‌بان در مناطق بحرانی، برگزاری مانورهای آموزشی و افزایش گشت و پایش محیط‌بانان و کارشناسان از جمله اقدامات انجام‌شده در این زمینه است.

جباری با اشاره به تقویت زیرساخت‌ها و امکانات مقابله با حریق اظهار کرد: در سال جاری ۳۰۰ میلیارد تومان برای خرید و توزیع تجهیزات اطفای حریق در مناطق بحرانی هزینه شده است.

وی یادآور شد: همچنین استقرار یک دستگاه کانکس سیار اطفای حریق در محدوده پارک ملی دریاچه ارومیه، خرید پهپاد مجهز به دوربین، احداث آتش‌بُر در برخی مناطق و تجهیز دهیاران و شوراهای روستایی به وسایل اطفای حریق از دیگر اقدامات صورت‌ گرفته است.