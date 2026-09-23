به گزارش خبرنگار مهر، سید رسول موسوی نژادیان عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در ارشاد اسلامی سمنان از تمدید مهلت نام نویسی و ارسال آثار به سوگواره بین‌المللی «مهر محرم» در استان خبر داد.

وی با بیان اینکه امسال نوزدهمین سوگواره بین‌المللی «مهر محرم» با مشارکت هنرمندان از سراسر کشور و همچنین هنرمندان بین المللی برگزار خواهد شد، افزود: مهلت آثار ارسالی و نام نویسی در این رویداد تا ۱۵ مهرماه تمدید شده است.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان سمنان با بیان اینکه استقبال گسترده از این رویداد و همچنین درخواست های مکرر هنرمندان و علاقه مندان سبب تمدید مهلت شد، ابراز داشت: از هنرمندان درخواست می شود سریعتر برای نام نویسی و حضور در این رویداد فرهنگی و هنری اقدام کنند.

موسوی نژادیان با بیان اینکه این سوگواره در دو بخش حرفه ای و عمومی برگزار خواهد شد، ابراز داشت: عکس، مجموعه عکس و فیلم کوتاه، مستند کوتاه، داستانی کوتاه، فیلم نامه کوتاه وهمچنین پویانمایی، موشن‌گرافیک و نماهنگ از بخش های این رویداد هستند.

وی با بیان اینکه وبسایتی برای این سوگواره طراحی شده که اطلاعات تکمیلی برای نام نویسی در آن وجود دارد، ابراز کرد: بعد از ۱۵ مهرماه دیگر مهلت نام نویسی و ارسال آثار تمدید نخواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان همچنین گفت: امسال این سوگواره چهار محور اصلی شامل «قائد شهید امت و مقاومت حسینی»، «هیئت‌های خانگی و تربیت حسینی»، «مسئولیت اجتماعی و همدلی حسینی»، «ایران؛ صحن امام رضا و منتظران حسینی» و «راهپیمایی عظیم اربعین و دلدادگان حسینی» خواهد داشت.