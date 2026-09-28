به گزارش خبرگزاری مهر، علی رمضانپور اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست سال جاری بیش از ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه جوجه در واحدهای پرورش مرغ گوشتی استان قزوین جوجهریزی شده است.
وی افزود: استان قزوین دارای ۴۱۲ واحد مرغداری گوشتی است و بر اساس جوجهریزی انجامشده، میزان تولید گوشت مرغ استان در نیمه نخست امسال به حدود ۴۱ هزار و ۵۰۰ تن رسیده است.
مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ادامه داد: به طور متوسط ماهانه حدود ۴ میلیون قطعه جوجه در واحدهای پرورش مرغ گوشتی استان جوجهریزی میشود که استمرار این روند نقش مهمی در تأمین پایدار گوشت مرغ مورد نیاز استان دارد.
رمضانپور بر تداوم نظارت و حمایت از واحدهای تولیدی بخش طیور تأکید کرد و گفت: حفظ ظرفیت تولید واحدهای مرغداری و استمرار جوجهریزی از الزامات تأمین پایدار گوشت مرغ در استان است.
وی خاطرنشان کرد: ظرفیت موجود واحدهای مرغداری گوشتی استان در صورت تداوم جوجهریزی و حمایت و نظارت مستمر، امکان استمرار تولید و تأمین نیاز بازار را فراهم میکند.
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