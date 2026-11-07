به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لاتین تایمز، سباستین للیو فیلمساز شیلیایی که فیلم «یک زن شگفت‌انگیز» او تاریخ‌ساز جوایز اسکار شد و در کارنامه بین‌المللی‌اش همکاری با جولیان مور، ریچل وایس و فلورانس پیو جا داشت، دیروز (جمعه) در ۵۲ سالگی درگذشت.

رسانه‌های شیلی گزارش دادند که للیو در خانه‌اش در منطقه‌ای در شرق سانتیاگو، در حالی پیدا شد که جان باخته بود.

به گزارش شبکه تلویزیونی شیلیایی ۲۴ هوراس، خانواده او در بیانیه‌ای که توسط شریک زندگی‌اش آمالیا کاسای بازیگر، منتشر شد، مرگ او را تأیید کردند. در این بیانیه بدون اشاره به بیماری خاص یا ارائه جزئیات بیشتر، به دلایل سلامتی اشاره شده است.

خانواده او به زبان اسپانیایی اعلام کردند: «با نهایت تاسف، درگذشت سباستین للیو فیلمساز شیلیایی، را به دلیل مشکلات سلامتی اعلام می‌کنیم.»

این بیانیه خواستار حفظ حریم خصوصی در هنگام سوگواری بستگانش شد. مرگ او در حالی رخ داد که او در حال فیلمبرداری فیلم «شاعر شیلیایی»، اقتباسی از رمان آلخاندرو زامبرا، بود.

برای مخاطبان آمریکایی، للیو بیشتر برای «یک زن شگفت‌انگیز»، درامی که جایزه اسکار بهترین فیلم بین‌المللی ۲۰۱۸ را از آن خود کرد، شناخته می‌شد که اولین پیروزی شیلی در این بخش را رقم زد. پیش از آن شیلی در سال ۲۰۱۶ برای فیلم کوتاه انیمیشن «داستان خرس» برنده اسکار شده بود.

للیو پیش از این با فیلم «گلوریا» سال ۲۰۱۳ با بازی پائولینا گارسیا در نقش یک زن میانسال که به دنبال عشق و استقلال است، شهرت بین‌المللی کسب کرده بود. گارسیا برای این اجرا، خرس نقره‌ای بهترین بازیگر زن برلین را از آن خود کرد.

او بعداً با فیلم «گلوریا بل» دوباره به سراغ این داستان رفت و جولین مور را در نقش اصلی در یک فضای آمریکایی قرار داد. این فیلم کاوش او در مورد میل، پیری و آزادی شخصی را برای مخاطبان انگلیسی زبان به ارمغان آورد.

از دیگر پروژه‌های بین‌المللی او می‌توان به «نافرمانی» با بازی وایس و ریچل مک‌آدامز و «شگفتی» درام تاریخی با بازی فلورانس پیو اشاره کرد. این فیلم‌ها در کنار هم، مسیر حرفه‌ای او را گسترش دادند و او را با فیلم‌های شیلیایی و پروژه‌های انگلیسی‌زبان با برخی از شناخته‌شده‌ترین بازیگران زن هالیوود به شهرت رساندند.

از جمله آثار جدیدتر این کارگردان می‌توان به موزیکال «موج» یا «لا اولا» اشاره کرد که در بخش پریمیر جشنواره فیلم کن ۲۰۲۵ به نمایش درآمد. این فیلم با الهام از تظاهرات دانشجویی سال ۲۰۱۸ دانشگاه‌های شیلی علیه آزار و اذیت جنسی ساخته شد.

فیلم‌های بلند قبلی او شامل «خانواده مقدس»، «ناویداد» و «سال ببر» بود. للیو در سراسر کارنامه فیلمسازی خود، بارها و بارها زنانی را در مرکز توجه قرار داده که با غم، اشتیاق، تبعیض و انتظارات تحمیل‌شده بر زندگی‌شان دست و پنجه نرم می‌کنند.