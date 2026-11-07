به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود پارمان ظهر شنبه در نشست مشترک با گروه‌های جهادی، راهکارهای توسعه همکاری و مشارکت ظرفیت‌های مردمی در اجرای طرح احداث خانه امید را مورد بررسی قرار داد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر در این نشست با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های جهادی در پیشبرد طرح‌های محرومیت‌زدایی، اظهار کرد: فرهنگ جهادی، جلوه‌ای از تعهد، مسئولیت‌پذیری و خدمت خالصانه به مردم است و پیوند توان تخصصی دستگاه‌های اجرایی با انگیزه و ظرفیت نیروهای مردمی می‌تواند زمینه‌ساز تحقق اقدامات ماندگار در مناطق کمتر برخوردار باشد.

وی با اشاره به اهمیت احداث خانه امید، این طرح را فرصتی برای تجلی همدلی، مشارکت اجتماعی و تبدیل روحیه نوع‌دوستی به اقدامی عملی در خدمت‌رسانی به نیازمندان دانست و بر ضرورت سازمان‌دهی ظرفیت‌های انسانی، تخصصی و اجرایی گروه‌های جهادی برای پیشبرد این پروژه تأکید کرد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در بنیاد مسکن استان بوشهر همچنین همراهی گروه‌های جهادی را فراتر از یک همکاری اجرایی دانست و تصریح کرد: مشارکت نیروهای مردمی در ساخت سرپناه برای خانواده‌های نیازمند، مصداق روشن مسئولیت اجتماعی و اقدامی ارزشمند در مسیر تحقق آرمان‌های محرومیت‌زدایی است.