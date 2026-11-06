کامران طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش‌های شبانه روز گذشته تا ساعت ۹ صبح امروز جمعه، اظهار کرد: بیشترین میانگین بارندگی به ترتیب از ایستگاه اسلام آباد موگویی از توابع پشتکوه دوم فریدونشهر با ۴.۷ میلیمتر، پادنا علیا از توابع سمیرم با چهار میلیمتر، خوانسار و سمیرم ۲.۱ میلیمتر، داران ۶ دهم میلیمتر، شهرضا و دهاقان چهار دهم میلیمتر و فریدونشهر سه دهم میلیمتر بوده است.

وی خاطرنشان کرد: با تقویت سامانه بارشی از امروز جمعه تا روز دوشنبه ۱۸ آبان ماه، در سطح استان به تناوب افزایش ابر، بارش شدید باران گاهی همراه با رعد و برق و در برخی نقاط مه‌آلودی هوا را انتظار داریم.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با اشاره به احتمال بارش برف در مناطق غربی و جنوبی استان، افزود: وزش باد به نسبت شدید تا شدید و توفان موقت و بارش تگرگ در مناطق مستعد نیز پیش بینی می شود.

طهماسبی اضافه کرد: شدت فعالیت سامانه بارشی طی فردا شنبه تا روز یکشنبه در سراسر استان خواهد بود.

وی با بیان اینکه دما در ۲۴ ساعت آینده بین یک تا ۲ درجه سلسیوس کاهش دارد، ادامه داد: تا اواسط هفته پیش رو نیز روند کاهشی دما را خواهیم داشت.

به گفته کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان، میمه امروز با حداقل دمای سه درجه سلسیوس بالای صفر و خور و بیابانک با بیشینه دمای ۲۹ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب خنک‌ترین و گرم‌ترین مناطق استان ثبت شدند.

طهماسبی اضافه کرد: دمای شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۱۸ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات به هشت درجه سلسیوس بالای صفر می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی فعالیت سامانه بارشی طی شامگاه پنجشنبه، ارتفاعات بویین میاندشت و دالانکوه فریدن در غرب استان اصفهان سفید پوش شده است.