https://mehrnews.com/x3dysy ۱۷ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ کد مطلب 7004772 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۷ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ اجتماع مردمی اسفراین در شب ۲۵۳ در کنار شهدای گمنام برگزار شد اسفراین- دویستوپنجاهوسومین شب اجتماع مردمی اسفراین، همزمان با حضور پیکر شهدای گمنام، برگزار شد. دریافت 4 MB کد مطلب 7004772 کپی شد مطالب مرتبط مردم اسفراین از پیکر ۶ شهید گمنام استقبال کردند موسوی: شهدای گمنام درس شجاعت و ایستادگی در برابر استکبار را آموختند اجتماع مردم اسفراین به شب ۲۵۴ رسید رستمی: ۸۰۲ عملیات امدادی در خراسان شمالی انجام شد تجمعات شبانه اسفراین به شب ۲۵۲ رسید سه شهید گمنام در صفیآباد تشییع شدند برچسبها تجمع مردمی اسفراین ایران
نظر شما