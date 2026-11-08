به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروزآذر در جلسه ستاد بزرگداشت هفته زن و مقام مادر با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت زنان و مردان برای پیشرفت کشور اظهار کرد: باور ما در کشور همواره بر این بوده که برای دستیابی به موفقیت و پیشرفت، به دو بال زنان و مردان نیاز داریم.

وی با اشاره به جایگاه زنان در تاریخ ایران گفت: اگر الواح گلی تخت جمشید را بررسی کنیم، می‌بینیم که زنان در حدود ۲۵۰۰ سال پیش نیز در جایگاه مدیران و مسئولان برجسته صنایع مختلف فعالیت می‌کردند. نکته قابل توجه اینکه در این الواح، میزان دستمزد و جیره غذایی زنان در دوران بارداری و شیردهی بیشتر در نظر گرفته شده است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور افزود: این موضوع نشان می‌دهد که از گذشته نگاه ویژه‌ای به حضور زنان در عرصه‌های مختلف و جایگاه مادری وجود داشته و پس از ورود اسلام نیز این نگاه پررنگ‌تر شده است.

بهروزآذر با اشاره به نقش‌آفرینی زنان برجسته در تاریخ اسلام، از حضرت خدیجه (س) به‌عنوان بازرگانی بزرگ و از حضرت فاطمه زهرا (س) به‌عنوان مدیری توانمند در اداره باغ فدک یاد کرد.

وی با تأکید بر اهمیت برنامه‌ریزی برای بزرگداشت هفته زن و مقام مادر تصریح کرد: امسال مسئولیت مهمی بر عهده داریم و باید از ظرفیت زنان در عرصه‌های مختلف به‌درستی استفاده کنیم.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور ادامه داد: این ظرفیت محدود به یک گروه خاص نیست و باید از توانمندی دانشمندان، پژوهشگران، پزشکان و کارآفرینان زن در کنار ظرفیت ارزشمند زنان خانه‌دار و مادران بهره بگیریم.

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