به گزارش خبرنگار مهر، پس از عملکرد ضعیف مایکل کریک در فصل جاری لیگ جزیره مدیران باشگاه منچستریونایتد قصد برکناری او را دارند و برای جانشینی کریک، مائوریسیو پوچتینو سرمربی کنونی تیم ملی فوتبال آمریکا را زیر نظر دارند.

فابریزیو رومانو خبرنگار مشهور حوزه نقل‌وانتقالات فوتبال اروپا در صفحه مجازی خود در شبکه اجتماعی X نوشت: منچستریونایتد با مائوریسیو پوچتینو برای هدایت این تیم به توافق اولیه شفاهی دست یافت.



مذاکرات با فدراسیون فوتبال آمریکا برای نهایی کردن این انتقال همچنان ادامه دارد. بند فسخ ۱۰ میلیون دلاری قرارداد پوچتینو نیز می‌تواند زمینه‌ساز جدایی او از تیم ملی آمریکا شود.



قرار است مراحل رسمی این توافق در ادامه طی شود و سپس خبر نهایی این انتقال اعلام خواهد شد.