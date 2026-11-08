به گزارش خبرگزاری مهر، اکرم عظیمی دوستی با اشاره به اهمیت برگزاری رویدادهای قرآنی در بستر مساجد اظهار کرد: برگزاری مسابقات قرآن در فضای مسجد علاوه بر ایجاد شور و نشاط معنوی نقش موثری در پویایی این پایگاه مقدس، تعمیق فرهنگ قرآنی و تحقق اهداف کلان فرهنگی و تربیتی جامعه دارد.

وی با یادآوری اهمیت راهبردی مطالبه «هر مسجد؛ یک پایگاه قرآن» از سوی رهبر شهید انقلاب افزود: این مطالبه ارزشمند ناظر بر احیای هویت اصیل مسجد و بازگرداندن قرآن کریم به متن زندگی فردی و اجتماعی مردم است. مسجد از صدر اسلام تاکنون همواره کانون تعلیم و تربیت، معرفت افزایی، انسجام اجتماعی و رشد معنوی جامعه بوده و قرآن باید محور اصلی فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی آن قرار گیرد.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران استان همدان تصریح کرد: برگزاری مسابقات قرآنی در فضای مساجد گامی عملی در مسیر تحقق این مطالبه است چراکه با حضور قاریان، حافظان، فعالان قرآنی و علاقه‌مندان به کلام وحی در مساجد زمینه گسترش جلسات تلاوت، محافل انس با قرآن، آموزش و تدبر در آیات الهی فراهم می‌شود و این حرکت می‌تواند به الگویی برای استمرار فعالیت‌های قرآنی در مساجد محلات تبدیل شود.

وی با بیان اینکه مسابقات قرآنی از ظرفیت بالایی برای جذب نسل نوجوان و جوان به مساجد برخوردار است، گفت: جوانان به طور طبیعی به دنبال میدان‌هایی برای بروز استعدادها، رقابت سالم، کسب تجربه و دیده شدن توانمندی‌های خود هستند و مسابقات قرآن با فراهم کردن چنین بستری در فضایی معنوی این فرصت را ایجاد می‌کند که نسل جوان علاوه بر شکوفایی استعدادهای قرآنی، پیوند عمیق‌تری با مسجد و معارف الهی برقرار کند.

عظیمی دوستی با اشاره به میزبانی همدان از هجدهمین دوره کشوری مسابقات قرآنی «مدهامتان» خاطرنشان کرد: میزبانی این رویداد ملی برای استان همدان به عنوان خطه‌ای برخوردار از پیشینه درخشان دینی، علمی و فرهنگی فرصتی ارزشمند برای تقویت هویت قرآنی و ارتقای فضای معنوی جامعه است.

وی یادآور شد: حضور شرکت‌کنندگان، نخبگان و فعالان قرآنی از سراسر کشور در همدان در کنار برگزاری محافل و برنامه‌های قرآنی، فضای عمومی شهر را بیش از پیش با عطر کلام وحی آمیخته خواهد کرد و فضاسازی محیطی، بهره‌گیری از نمادها و پیام‌های قرآنی در سطح شهر و همراهی دستگاه‌های اجرایی زمینه‌ساز تلطیف فضای اجتماعی و گسترش نشاط معنوی در میان شهروندان است.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران استان همدان با اشاره به جایگاه تاریخی همدان به عنوان دارالمومنین و دارالمجاهدین افزود: استان همدان با برخورداری از مفاخر دینی، عالمان برجسته و پیشینه‌ای ریشه‌دار در عرصه دیانت، ظرفیت مناسبی برای میزبانی شایسته از رویدادهای ملی قرآن محور دارد و برگزاری چنین برنامه‌هایی علاوه بر معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و دینی استان، زمینه هم‌افزایی بیشتر نهادهای فرهنگی، آموزشی، حوزوی و اجرایی را فراهم می‌آورد.

وی در پایان با تاکید بر نقش این مراکز در ترویج فرهنگ قرآنی بیان کرد: حوزه‌های علمیه به عنوان مراکز تعلیم و ترویج معارف دینی رسالت مهمی در تعمیق ارتباط جامعه با قرآن کریم بر عهده دارند و توجه به فعالیت‌های قرآنی در حوزه‌های علمیه خواهران به ویژه با استفاده از ظرفیت بانوان طلبه در عرصه آموزش، تبلیغ و تبیین معارف قرآن می‌توانند به عنوان حلقه اتصال موثری به گسترش فرهنگ قرآنی در خانواده‌ها و محیط‌های اجتماعی کمک شایانی کنند.