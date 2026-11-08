به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، ده‌ها هزار نفر از شهروندان هلندی روز یکشنبه برای اعلام حمایت از مردم غزه تظاهرات کردند.

بر اساس این گزارش، معترضان با درخواست از دولت هلند برای توقف حمایت‌های نظامی و اقتصادی از اسرائیل، خواستار اعمال فشار بیشتر بر تل‌آویو شدند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع که با عنوان «خط قرمز» برگزار شد، خواستار توقف فروش سلاح به اسرائیل، تشدید تحریم‌های تجاری و اتخاذ موضع قاطع‌تر دولت هلند در قبال جنگ غزه شدند. بسیاری از تظاهرکنندگان لباس قرمز بر تن داشتند و پرچم‌های فلسطین را حمل می‌کردند.

این چهارمین دور از تظاهرات گسترده «خط قرمز» در هلند است. در تجمع مشابه اکتبر ۲۰۲۵ در آمستردام نیز حدود ۲۵۰ هزار نفر شرکت کرده بودند.

راهپیمایی «خط قرمز» در هلند با هدف اعتراض به سیاست‌های دولت این کشور در قبال جنگ غزه و درخواست برای توقف حمایت‌های نظامی و اقتصادی از اسرائیل برگزار می‌شود. در سومین دور این راهپیمایی، در ۵ اکتبر ۲۰۲۵، حدود ۲۵۰ هزار نفر در آمستردام شرکت کردند.

روابط هلند و رژیم صهیونیستی در پی جنگ غزه و اختلاف‌نظر بر سر اعمال تحریم‌ها علیه تل‌آویو با تنش همراه بوده است. دولت هلند همچنین در سپتامبر ۲۰۲۶ واردات محصولات تولیدشده در شهرک‌های اسرائیلی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را ممنوع کرد.