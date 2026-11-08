به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال گل‌گهر سیرجان و ذوب‌آهن اصفهان در آخرین دیدار هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر امروز یکشنبه ۱۷ آبان از ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان و با قضاوت حسن اکرمی به مصاف هم رفتند که این دیدار در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید.



نیمه نخست این مسابقه با تساوی بدون گل خاتمه یافت. در نیمه دوم نیز دو تیم برای رسیدن به گل تلاش کردند، اما در دقیقه ۶۸ امیر جعفری، بازیکن گل‌گهر، به دلیل دریافت کارت قرمز از زمین مسابقه اخراج شد تا شاگردان سیدمهدی رحمتی ادامه بازی را با یک بازیکن کمتر دنبال کنند.



در دقیقه ۸۸ امیررضا ولی‌پور روی پاس بنیامین علیپور موفق شد دروازه ذوب‌آهن را باز کند، اما پس از بازبینی صحنه توسط کمک‌داور ویدئویی (VAR)، گل گل‌گهر به دلیل خطای هند مردود اعلام شد تا این مسابقه در نهایت بدون رد و بدل شدن گل به پایان برسد.



با کسب این تساوی، گل‌گهر سیرجان با ۱۴ امتیاز در رده نهم جدول رده‌بندی قرار گرفت و ذوب‌آهن اصفهان نیز با ۱۰ امتیاز به جایگاه چهاردهم صعود کرد.